Vali Gürel'in avukatından kaza açıklaması

Eski Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in aracı ile yaptığı ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntülerin bir yıl sonra ortaya çıkması ve ortaya atılan iddialarla ilgili Vali Gürel ve Ali Emre Gürel'in avukatı açıklama yaptı.

Eski Karabük Valisi Fuat Gürel'in oğlu Ali Emre Gürel'in aracı ile yaptığı ve iki öğretmenin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin görüntülerin bir yıl sonra ortaya çıkması ve ortaya atılan iddialarla ilgili Vali Gürel ve Ali Emre Gürel'in avukatı açıklama yaptı.

Meydana gelen trafik kazasının üstünden yaklaşık 1 yıl 2 ay geçmiş olmasına rağmen bazı basın yayın organları tarafından elim kazadan bahisle, dosya içeriğindeki bir kısım görüntü ve ifade tutanakları alınarak tek taraflı, asılsız, kamuoyunu yanıltıcı ve algı oluşturmaya dönük iddiaların ortaya atılması üzerine bu açıklamayı yapmanın zaruri olduğunu ifade eden Avukat Mehmet Emre Ünal, müvekkili Ali Emre Gürel'in yaşanan elim kaza sonucunda Karabük Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak 1,5 ay tutuklu kaldığını belirtti.

Davanın Karabük Ağır Ceza Mahkemesi'nde tamamlandığını, Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf süreçlerinin devam ettiğini ifade eden Ünal, "Karabük Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, tarafların kusur tespiti için dosya muhteviyatının gönderildiği İstanbul Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi tarafından, tali yoldan ana yola girerken kendisine kırmızı fasılalı ışık yanan Salih Portakal'ı asli kusurlu, ana yolda seyreden ve kendisine sarı fasılalı ışık yanan Ali Emre Gürel'i ise tali kusurlu olarak belirlemiştir. Eski Karabük Valimiz müvekkilim Fuat Gürel'e karşı kişisel menfaatleri uğruna öfke besleyen ve basın ahlak kurallarını hiçe sayan kişiler tarafından Karabük yerel basınına ve ulusal bazda yayın yapan kişi ve kuruluşlar nezdinde ortaya atılan iddialardan olan; olay gecesi müvekkilim Ali Emre Gürel'in alkollü veya uyarıcı madde etkisinde olduğu iddiaları asılsız olup, Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, olay anında polis tarafından yapılan testlerde ve hastanede yapılan kan tahlilleri sonucu ile sabittir. Dosya çerçevesinde olaya ilişkin ifade veren görgü tanıkları aşamalardaki beyanlarında 'kaza sırasında müvekkilin alkollü olduğuna ilişkin herhangi bir gözlemleri olmadığını davranışsal olarak veya alkole ilişkin herhangi bir koku durumu ile karşılaşmadıklarını' açıkça beyan etmişlerdir. Bu ifadeler dosya çerçevesinde sabittir. Kaldı ki yapılan yargılamanın aşamalarında yargılamanın karşı tarafının da bu yönde bir iddiası olmamıştır" dedi.

Kaza anını gösterir KGYS kamera görüntüsünün saklandığı iddiasının asılsız olduğunu aktaran Ünal, "Kamuoyuna servis edilen KGYS kamera görüntüsü kazanın hemen ardından Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma dosyasına alınmıştır. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya hiçbir zaman gizlilik kararı alınmamıştır. Bahse konu kaza anını gösterir KGYS kamera görüntüsü en başından itibaren dosyanın tarafları olan merhumların çocuklarında da mevcuttur. Aynı zamanda tarafların kusur tespitinde ve hız tespitinde bu görüntülerden de azami derecede yararlanılmıştır. Sonuç itibari ile kamuoyuna servis edilen KGYS kamera görüntüsünün saklandığı iddiası asılsızdır" ifadelerine yer verdi.

"Sigorta aracın bedelini ödedi"

Karabük eski Valisi Fuat Gürel'e ait aracın kasko sigortalı olduğu için kaza sonucu sigorta şirketinin kullanılamayan hale gelen aracın bedelini müvekkiline ödediğini anlatan Ünal, şunları kaydetti:

"Aylar sonra ise sigorta şirketinin kusur nispetinde rahmetlilerin çocuklarından bir miktar bedel talep ettiklerini müvekkilim Fuat Gürel öğrendiğinde rahmetlilerin çocuklarıyla görüşmek istemiş ancak karşılık bulamamıştır. Müvekkilim Fuat Gürel'in kasko şirketi tarafından merhumların ailesine başlatılan icra takibinden haberi aylar sonra olmuştur. Bu sebeplerle, kamuoyuna, sanki müvekkilim Fuat Gürel tarafından icra takibi başlatılmış veya icra takibi başlatılmasına sebep olmuş görüntüsü vermeye çalışılan iddialar tamamen asılsızdır. Yine müvekkilim Ali Emre Gürel'in elim kazada, hızının 150-180 km olduğuna dair görgü tanığı ifadesi, görgü tanığının subjektif bir yorumu olup, Karabük Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kaza yerinde yapılan keşfe, merhum Salih Portakal ve eşi Behiye Portakal'ın oğlu dosyanın tarafı Erdem Portakal ve avukatı da katılmıştır. Yapılan keşifte olay mahalli incelenmiş ve bahse konu KGYS kamera görüntüsü esas alınmıştır. Vefat edenlerin aile avukatının 'yapılan keşfe, bilirkişi beyanına bir diyeceğimiz yoktur' şeklinde beyanları mevcuttur. Buna göre müvekkilim Ali Emre Gürel'in görgü tanığı ifadesindeki gibi 150-180 km hızının olmasının, keşif sonrası düzenlenen ve öncesinde alınan raporlara göre mümkün olmadığı ortaya çıkmıştır."

Ünal, "Kaza anı ile ilgili tek taraflı elde edilen bilgi ve belgelerin çarptırılarak ve doğru olmayan bilgilerle birlikte yayınlanması, öncelikli olarak halkın Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemine olan inancını sarsmaya, müvekkilim Fuat Gürel'in kişilik haklarını yıpratmaya ve vatandaşların devlete olan güvenini sarsmaya dönük eylemler olarak görmekteyiz. Malumları olduğu üzere, kanun dışına çıkmış, tehditle, şantajla ve vatandaşları çeşitli vaatlerle kandırıp menfaat temin etmeye çalışanlarla ve daha birçok suçla mücadele etmek valilerin görevleri arasındadır. Bu çerçevede, müvekkilim Fuat Gürel'e karşı kin ve nefret duyguları içinde olan ve basın ahlak kurallarını hiçe sayan şahıslar tarafından karalanmaya ve müvekkilimin başarılı bir kariyere sahip olması hasebiyle yıpratılmaya çalışıldığı ve aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti adalet sistemine karşı güvensizlik oluşturmaya çalışıldığı aşikardır" dedi.

Asılsız haberlere dava açılacak

Vali Fuat Gürel ve Ali Emre Gürel'e yönelik doğruluğu teyit edilmeden tek taraflı isnatlarla asılsız haber yaparak kamuoyunu doğru yönlendirmeyenler hakkında gerekli yasal süreçlerin başlatılacağını anlatan Ünal, şu ifadelere yer verdi:

"Basın ahlak kurallarını hiçe sayan kişiler tarafından kasıtlı, yanlı ve çarpıtılarak servis edilen ve algı oluşturmaya dönük bu görüntü ve bazı belgeler, maalesef ülkemize mal olmuş bazı yazarlar ve ulusal bazda yayın yapan bir kısım yazılı ve görsel basın kuruluşları tarafından da tek taraflı, araştırılmadan, olayın diğer tarafının bilgisine başvurulmadan servis edilerek bu doğru olmayan bilgilere ve çarpıtmalara alet olmuşlardır. Müvekkilim Karabük Eski Valisi Fuat Gürel, kazanın olduğu andan itibaren tarafsızlığını korumuş, dava bağımsız mahkemeler tarafından yürütülmektedir. Müvekkillerim Karabük eski Valisi Fuat Gürel ve Ali Emre Gürel'e yönelik doğruluğu teyit edilmeden tek taraflı isnatlarla asılsız haber yaparak kamuoyunu yanlış yönlendirenler hakkında gerekli yasal süreç başlatılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KARABÜK