İzmir Valisi Süleyman Elban, Güvenlik Çalışmalarını Değerlendirdi

Göreve başlamasının ardından 1 yıl geçen İzmir Valisi Süleyman Elban, ulusal ve yerel basın mensuplarıyla buluşarak asayiş ve güvenlik alanındaki çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

İzmir Valisi Süleyman Elban, Valilik binasında güvenlik ve asayiş ile ilgili istatistiki bilgilerin paylaşıldığı bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz ve Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katılım sağladı.

Narkotik suçlarda yüzde 15'lik artış

İzmir'de suç ve suçlu ile mücadele kapsamında sıkı bir denetim yapıldığına dikkat çeken Elban, istatistiki verilere narkotik suçlarla mücadeleden bahsederek başladı. Vali Elban, "Genel olarak yapılan faaliyetlerde suç ve suçluyla yapılan mücadelede gerek karada gerek denizdeki denetimlerde belli bir artış var. Özellikle hırsızlık, mala karşı işlenen suçlarda düşüş var. İçişleri Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Hem araç hem personel takviyesi sonucu etkin mücadelemiz devam ediyor. Narkotik suçlarda bir önceki yıl yani 31 Ağustos 2022 ve 31 Ağustos 2023 döneminde 23 bin 497 narkotik olayımız var. 30 bin 130 kişi gözaltına alınmış. Geçen yıl yani 31 Ağustos 2023-31 Ağustos 2024 döneminde olay sayımız 27 bin 47. Yüzde 15 artış var. Gözaltına alınan kişi sayısı 31 bin 750. Bunda da yüzde 5'lik bir artış var. Trafik denetimlerin bir önceki yıl kontrol edilen araç sayısı 5 milyon 485 bin. İşlem yapılan araç sayısı 1 milyon 40 bin. Geçen yıl ise kontrol edilen araç sayısı 5 milyon 790'a çıkmış ve işlem yapılan araç sayısı 1 milyon 356 bine çıkmış. Bu kontrol edilen araçlar hem emniyet müdürlüğümüz hem jandarma komutanlığı tarafından kontrol edilen kara araçlarını kapsıyor. Denizlerde yapılan denetimler ise bir önceki yıl 8 bin 992 iken yapılan işlem 2 bin 212 olmuş. Geçtiğimiz dönem ise 12 bin 96 denetim yapılırken, işlem yapılan 2 bin 50'ye düşmüş" diye konuştu.

36 suç örgütü çökertildi

Diğer suç unsurlarının istatistikleri halkında da bilgi veren Elban, çökertilen organize suç örgütlerinde dikkat çekti. Vali Elban, "Organize suç örgütlerinde bir önceki yıl 36 suç örgütü çökeltilmiş, son bir yılda da 68 organize suç örgütü çökeltildi. Bu yaklaşık yüzde 89'luk artışa tekabül ediyor. Aranan şahıslarla ilgili bir önceki dönem 19 bin 659 aranan şahıs yakalanmış, 5 yıl ve üzere hapis cezası alan kişi sayısı 3 bin 196. Geçtiğimiz dönem ise 21 bin 886 aranan şahıs yakalanmış, önceki yıla göre yüzde 11'lik artış var. Burada ilginç olan nokta, 5 yıl üzeri mahkümiyeti olup yakalanan kişi sayısı 4 bin 996. Önceki yıla göre ele geçirilen tabanca sayısında yüzde 15'lik artış var. Bir önceki dönem ele geçirilen silah sayısı 3 bin 662'yken 4 bin 226'ya yükselmiş. Tüfek sayısında yüzde 24'lik artış var. 685'ten 861'e yükselmiş. Uzun namlulu silahta ilginç. Bir artış var. 6'dan 16 yakalanmaya yükselmiş. Kuru sıkı tabanca sayısı 360'tan 377'ye yükselmiş. Yakalanan kesici alet sayısında ise yüzde 30'luk bir artık var. Bin 589'dan 2 bin 75'e yükselmiş. Fişek sayısı ise yüzde 83 azalarak 274 bin 378'den 46 bin 235'e düşmüş. Mala karşı işlenen suçlarda ise hırsızlık suçlarında önceki dönem ile son bir yıl içerisinde yapılan suçlarla ilgili çalışmalarda hırsızlık suçlarında yüzde 53'lük bir düşüş söz konusu. Evden hırsızlık 2 bin 658'den bin 622'ye düştü. İşyerinden hırsızlık 2 bin 19'dan bin 92'ye düştü. Hayvan hırsızlığı 122'den 84'e düştü. Oto hırsızlığı 418'den 175'e üştü. Otodan hırsızlık ise bin 511'den 566'ya düştü. Motosiklet hırsızlığı ise 4 bin 79'dan bin 831!e düştü. En fazla düşüş yan kesicilik suretiyle yapılan hırsızlık oldu. 712'den 152'ye düştü. Açıktan hırsızlık ise 9 bin 520'den 4 bin 285'e yüzde 55'lik bir düşüş var. Mala karşı işlenen suçlar toplam olarak 21 bin 39'dan 9 bin 891'e düştü. Ortalama yüzde 33'lük düşüş söz konusu" ifadelerine yer verdi.

Denetimlerde belli bir artış var

İzmir'de suç ve suçlu ile mücadele kapsamında sıkı bir denetim yapıldığına dikkat çeken Elban, "Genel olarak yapılan faaliyetlerde suç ve suçluyla yapılan mücadelede gerek karada gerek denizdeki denetimlerde belli bir artış var. Özellikle hırsızlık, mala karşı işlenen suçlarda düşüş var. İçişleri Bakanımıza da teşekkür ediyorum. Hem araç hem personel takviyesi sonucu etkin mücadelemiz devam ediyor. Biz suç ve suçluyla mücadele noktasında 112'den yapılan ihbarların önemli olduğunu düşünüyoruz. İzmir duyarlı bir kent, gördükleri suçu ya da suçun önlenmesi noktasında ihbarda bulunurlarsa çok memnun oluruz. 112'ye yapılan çağrılarda yüzde 4'lük artışımız var. Önceki dönemde 1 milyon 371 bin civarında çağrı varken son bir yılda 1 milyon 424 bin civarında çağrıda tekabül ediyor. Biz b u konuda ihbar ve şikayetlerin daha çok artmasını ve duyarlı hemşerilerimizin bize daha çok destek olmasını suç ve suçluyla mücadele açısından çok önemsiyoruz. Silahlanmanın artışıyla ilgili ortada emare yok. Ekiplerimiz etkin denetimde dozu arttırdı. Teknolojiyi de kullanmaya başladık. Sadece yakalanan silahlar değil narkotikte, trafikteki denetimde, hırsızlığın azalmasında da olumlu gelişme var. Bu kadar mücadele yapılırken doğaldır ki suçluların da en çok kullandığı ekipman silah ve onlar yakalanırken silahların da yakalanması doğal" açıklamasında bulundu.

Tedbirlerimiz her geçen gün artıyor

"Okul önlerinde velilerimizin içi rahat olsun okullar açılmadan binalarla ilgili fiziki şartlara bakarken çocukların güvenliğine ilişkin de çalışmalar yaptık" diyerek sözlerine devam eden Elban, "Okullarımızın tamamında mutlaka bir polis ve jandarma görev yapıyor. Bir kısmını resmi olarak veliler görürken bir kısmı sivil olduğu için göremiyorlar. Bu personeller okul müdürleri ile irtibatlı zaman zaman görüşüyorlar ve çalışmalara yönelik bilgilendirme yapıyorlar. Okul önlerinde sıkı tedbirlerimiz her geçen gün artıyor. Ama önemli olan önleyici tedbirler, bu işe bulaşmamaları müptela olmamaları için çalışmalarımız var. STK ve kamu kurumlarıyla iş birliği yaparak önleyici tedbirlere ilişkin yoğun çalışmalarımız var. Belli dönemde gerek benim başkanlık yaptığım gerek ilçe düzeyinde arkadaşlarımız sürekli değerlendiriyor" dedi.

Fırsat vermemek için gayret ediyoruz

Geçtiğimiz haftalarda İzmir Enternasyonal Fuar'ında gerçekleştirilen konserler esnasında meydana gelen olaylara ilişkin Elban, "Bu iş biraz da eğlence anlayışı ile söz konusu. Kavga etmeye hazırlanıp elinize döner bıçağı ya da sopa alırsanız o da ayrı bir eğlence anlayışı. Dünyanın her yerinde insanlar konsere eğlence için gider. Bıçakla sopayla eğlenmek medeni değil. Bizim yaptığımız kontrollerde bu tür şeylere fırsat vermemek için gayret ediyoruz. Ortalama 10-15 bin insan geliyor, beklemediğimiz şeyle oluyor. Biraz eğlence anlayışını derleyip toparlamak lazım" diye konuştu.

"Şu ana kadar sabotaj ya da kasıt unsuruna rastlamadık"

İzmir'de meydana gelen yangınların sebeplerine ve bu konuda yapılan güvenlik çalışmalarına değinen Elban, "Çok sıcak bir yaz geçirdik. Dolayısıyla buna paralel olarak özellikle hem yaz dönemindeki yağışın çok azalması nedeniyle toprağın dönemsel olarak rüzgarların havadaki nem, aldatma nedeniyle en ufak bir faaliyet maalesef bir yangına dönüştü. İlimizin çoğu yeri orman olduğu için ormana sıçradı. Bu çıkan yangınlarda yaptığımız tespitlerde şu ana kadar sabotaj ya da kasıt unsuruna rastlamadık. Tamamının faallerini tespit ettik sadece iki yangın elektrik tellerinden çıktı. Bunun dışındakiler vatandaşın tedbirsizliği nedeniyle çıktı. Bu sene yangınların biraz fazla olması da nemin ve hava sıcaklığı, çıkan rüzgarda da hızlı yayılıyor. Biliyorsunuz yangında müdahale artık 10 dakikanın altında. Hava şartları uygun olduğunda yangın büyümeden müdahale ediyoruz. Ancak şartlar kötü olduğunda 10 dakikadan sonra yangın büyüyor ve kontrol alına almak ciddi bir zaman istiyor" açıklamasında bulundu. - İZMİR