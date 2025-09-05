Vali Coşkun, Ağustos ayı asayiş verilerini paylaştı

Denizli'nin Ağustos ayı asayiş verilerini açıklayan Vali Ömer Faruk Coşkun, suç oranlarında geçen yılın Ağustos ayı oranına göre şahıslara karşı işlenen suçlarda yüzde 5.2, malvarlığına karşı işlenen suçlarda yüzde 14 oranında azalma olduğu belirtirken, trafik denetimleri kapsamında ise denetlenen araç sayısının ve cezai işlem uygulanan araç sayısında da artışın yaşandığını ifade etti.

Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim ve İl Emniyet Müdürü Yavuz Sağdıç ile birlikte kentin Ağustos ayına dair asayiş verilerini paylaştı. Vali Coşkun, kentte terör suçlarına yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde terör örgütü propagandası yapma ve terör örgütüne üye olma suçlarından 11 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Mal varlığına ve kişilere karşı gerçekleşen olayların engellenmesi amacıyla jandarma ve polis ekiplerinin sık devriye görevleri yaptığını, suç eğilimi olan şahısları ve araçlarını fiziki ve teknolojik sistemlerle takip edildiğini belirten Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "2025 yılı Ağustos ayında, 2024 yılı Ağustos ayına göre, kişilere karşı işlenen suçlarda yüzde 5,2 oranında azalma, malvarlığına karşı işlenen suçlarda ise yüzde 14 oranında bir azalma meydana gelmiştir. Çalışmalar neticesinde 2025 yılı Ağustos ayında ilimizde meydana gelen tüm asayiş olaylarının yüzde 94,6'sı, kişilere karşı işlenen suçların yüzde 95,8'i, malvarlığına karşı işlenen suçların yüzde 68,3'ü aydınlatılmıştır" dedi.

1 ayda aranan 468 şahıs yakalandı

Hakların arama kararı bulunan şahısların en kısa sürede yakalanarak adli mercilere sağlamak ve yeni suç işlemelerini engellemek amacıyla titiz çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Vali Coşkun, "Hırsızlık suçundan 19, yağma/gasp suçundan 3, dolandırıcılık suçundan 10, kasten öldürme suçundan 1, cinsel suçlardan 6, terör suçlarından 3, narkotik suçlarından 29, kaçakçılık suçlarından 15, siber suçlardan 15, diğer suçlardan 133 ve 234 ifadeye yönelik olmak üzere toplam 468 şahıs yakalanmıştır" şeklinde konuştu.

Kaçakçılara yönelik 72 operasyonda 86 şüpheli yakalandı

Kaçakçılık suçlarına yönelik etkin çalışmalar yürütüldüğünün altını çizen Vali Coşkun, "Silah, mühimmat, emtia, tarihi eser, tütün mamulleri ve alkollü içki kaçakçılığı, vergi kaçakçılığı ve tefecilik olaylarına yönelik gerçekleştirilen 72 operasyonda 86 şahıs hakkında adli işlem yapılmıştır. Yapılan aramalarda 15 bin 400 adet sarma sigara, 3 bin adet makaron, 390 paket kaçak sigara, 8 bin gram tütün, 5 bin 940 litre kaçak etil alkol, 300 litre kaçak içki, bin 549 adet kaçak parfüm, 379 adet kaçak kol saati, 273 adet tarihi eser ve 7 adet tarihi eser arama dedektörü ele geçirilmiştir" dedi.

1 ayda 242 zehir taciri ve kullanıcısına işlem yapıldı

Denizli'de Ağustos ayında uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına ve organizasyonlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar hakkında bilgi veren Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan 48 şahıs, uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan 189 şahıs, izinsiz kenevir ve haşhaş yetiştirmekten 5 şahıs olmak üzere toplam 242 şahsa adli işlem yapılmıştır. Uyuşturucu suçlarına yönelik yapılan operasyonlarda 8 bin 592 kullanımlık kağıda emdirilmiş halde bonzai, 2 bin 747 gram esrar, 57 adet ecstasy hap, 3 bin 170 adet sentetik ecza hap, 94 kök kenevir, 310 gram metamfetamin ve 43 gram eroin ele geçirilmiştir. Madde bağımlılığı ile mücadelede farkındalığın arttırılması amacıyla ilimizin farklı bölgelerinde gerçekleştirilen 23 eğitim ve nokta faaliyetlerinde 2 bin 810 kişiye ulaşılarak bilgilendirme yapılmıştır" diye konuştu.

Siber devriyelere takılan 279 şüpheli yakalandı

Siber suçlarla mücadele kapsamında ekiplerin siber devriyelerde etkin rol üstlendiğini belirten Vali Coşkun, "Ağustos ayında siber devriye faaliyetleri sonucunda suç unsuru tespit edilen toplam 279 şahıs/hesap ile ilgili adli işlem yapılmıştır. Çevrimiçi çocuk istismarı suçuna yönelik yürütülen çalışmada 7 şüpheli şahıs yakalanmış ve tutuklanmıştır. Ödeme, yasadışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik gerçekleştirilen 5 operasyon sonucunda 5 şahıs yakalanarak haklarında adli işlem yapılmıştır" dedi.

1 ayda 179 bin 340 araç denetlendi

Denizli'de jandarma ve polis görev sahasında trafik denetimlerinin her geçen gün artarak devam ettiğini vurgulayan Vali Coşkun, 2025 yılı Ağustos ayı içerisinde 179 bin 340 aracın trafik kontrol ve denetimlerinin yapıldığını ifade etti. Muayenesi olmayan, cam filmi takılı, abartı egzoz ve sigortasız olmak üzere bin 2 bin 482 aracın trafikten men edildiğini dile getiren Vali Coşkun, "Trafikte yapılan alkol denetimlerinde, 646 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 19 araç sürücüsüne ise alkolmetre cihazını üflemeyi reddetmekten, 58 araç sürücüsüne ise diğer ihlallerden olmak üzere toplam 723 sürücü belgesine el konulmuştur. 2025 yılı Ocak-Ağustos aylarını kapsayan 8 aylık dönemde ise, 1 milyon 575 bin 735 aracın trafik kontrol ve denetimleri yapılmış, 15 bin 355 araç trafikten men edilmiştir. 3 bin 946 araç sürücüsüne alkollü araç kullanmaktan, 201 şahsa cihaza üflemeyi reddetmekten ve 552 araç sürücüsüne diğer ihmallerden idari işlem yapılmış, 4 bin 699 adet sürücü belgesine el konulmuştur. 2025 yılı Ağustos ayında yapılan trafik denetimlerinde, 2024 yılı Ağustos ayına göre; denetlenen araç sayısında yüzde 28 oranında bir artış meydana gelmiş ise de cezai işlem uygulanan araç ve sürücü sayısında yüzde 7 oranında bir artış meydana gelmiştir" şeklinde konuştu.

Denetlenen bin 797 göçmenden 72'i sınır dışı edildi

İnsan ticareti riski altında olan bireyler, kadın, çocuk ve mülteciler gibi hassas grupların korunması amacıyla kapsamlı çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, "Bu kapsamda 2025 yılı Ağustos ayında ilimizde bulunan 6 mobil göç aracı ile düzensiz göçle mücadele kapsamında, bin 797 yabancı uyruklu şahsın denetimi yapılmış, yapılan denetimler neticesinde 72 düzensiz göçmen tespit edilerek haklarında sınır dışı işlemi başlatılmıştır. 2025 yılı Ağustos ayında 1 göçmen kaçakçılığı olayı meydana gelmiş ve göçmen kaçakçılığı olayına karışan 4 şüpheli şahıs hakkında gerekli adli işlemler yapılmıştır" dedi. - DENİZLİ