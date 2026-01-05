Vahşi cinayetin zanlısı detayları mahkemede anlattı: Önce boğmuş sonra 2 gün art arda yakmış

Eskişehir'de kaybolduktan 1 hafta sonra, 22 Nisan 2025 tarihinde Tepebaşı ilçesine bağlı Kozkayı ve Buldukpınar mahallelerinin arasında bulunan Kavacık mevkiinde, ormanlık alanda araştırma yapan polis ekipleri yakılmış kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede yanarak hayatını kaybeden kadının, 1 haftadır kayıp olarak aranan Deniz Oktay olduğu belirlendi.

CANİ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Deniz Oktay'ı boğduktan sonra 2 gün art arda cesede benzin dökerek yakan İdris Gökmen ilk kez bugün hakim karşısına çıktı. Eskişehir 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık İdris Gökmen, Deniz Oktay'ın yakınları ve 5 tanık hazır bulundu.

"DENİZ'İN CESEDİNE BENZİN DÖKÜP YAKTIM, ERTESİ GÜN YİNE BENZİN DÖKÜP YAKTIM"

Mahkemede ifade veren sanık İdris Gökmen, "Tepebaşı Belediyesi'nde Park ve Bahçelerde çalışıyordum. Deniz'in kardeşi Elvan ile ilişkim olmuştu. Deniz ile 2 ay ilişkim oldu. Ramazan Bayram'ında Deniz gezmek istedi ben de ehliyetimin olmadığını söyledim. Deniz, "Ehliyetin olan arkadaşın varsa onu çağır" dedi. Hamdi, Deniz ve ben gece mangala gittik. Ben arabada uyumuştum. Uyandığımda Deniz arabada değildi. Hamdi'yle Deniz'i, Hamdi'nin arabasında cinsel ilişkiye girerken gördüm. Bir tartışma olmadı aramızda. Sadece, "Ne yapıyorsun sen" dedim. Deniz de, "Sigara almaya gittim" dedi. Ben de, "5-6 paket sigara aldım çantanda sigara vardı" dedim. Sonra Deniz'i eve bıraktım. 1 hafta 10 gün Deniz'i aramadım. Olay günü akşam 5-6 gibi işten çıkınca Elvan beni aradı buluşmak istedi. "Yeşiltepe Mahallesi'nde köprüye yakınım" dedi. Elvan'la buluştuk alkol içtik. Bu parkın karşı tarafında Hamdi ve Deniz alkol alıyormuş bunu sonra öğrendim. Sonra Elvan'ı gece geç saatte eve bıraktım. Deniz, beni atlatıp gezmek istedi, ben de kabul etmedim. Israr edince kendi evimin önünden Deniz'i evinden gece geç saatlerde aldım. Deniz bana köy tarafına gidelim dedi. Ben de hava yağışlı gitmeyelim dedim. Buldukpınar'a gittik. Ben burada aracı kaydırdım. Özgür Çakmak'ı arayarak yardım istedim. Özgür benim aracımı kurtardı. Sonra Deniz köyün üst tarafına gidelim dedi. Su deposunun oraya gidip oturduk. Arabada otururken saat 2-3 gibi gece bana saldırmaya, ağır küfürler etmeye başladı. Ben Deniz'in elinden tutup arabadan aşağıya ittim. Sonra Deniz, arabaya binip bana tekrar saldırdı. Ben şoför mahallindeydim o da yolcu koltuğundaydı. Sonra aşağı indim arbede dışarda devam etti. Ben de Deniz'in boğazını sıktım. Ne kadar sıktığımı hatırlamıyorum. Deniz'in boğazını bıraktığımda deniz hırlıyordu. Arabanın benzini azdı. Devamlı yukarı gitmeden önce benzin aldım az miktarda. Devamlı araçta benzin olurdu. Deniz'i almadan önce mi yoksa köye gitmeden önce mi aldım hatırlamıyorum. Boğuşma esnasında arka koltuktaki benzini kendi yanına almış. Benim üzerime benzini dökmek istedi. Ben geri çekildim benzin yere döküldü. Kokusundan Deniz'in benzini aldığını fark ettim. Olay günü değil ertesi gün korkup aynı yere gidip Deniz'in cesedine benzin döküp yaktım. Ertesi gün yine benzin döküp yaktım. Tanık Hamdi'nin beyanını kabul etmiyorum. Deniz'e hiç mesaj atmadım. Tanık Yusuf İslam'ı tanımıyorum. Yusuf İslam'ı tanık Emine Dumanoğlu evine çağırmış 2 erkek daha varmış. Yaşlı birine evlilik için para karşılığı Deniz'i vermeye çalışmam doğru değil. Süleyman Budak arkadaşım, ama Deniz ile evlendirmek için girişimde bulunmadım. Pişmanım" dedi.

"DENİZ, İDRİS'E "ENİŞTE" DİYORDU"

Mahkemede konuşan Deniz'in kız kardeşi Elvan Oktay, "İdris'le 5-6 yıldır tanışırım. Son zamanlarda arkadaş gibiydik. Deniz, İdris'e 'enişte enişte' diyordu. 11 Nisan tarihinde sanık İdris'i aramadım. Ocak ayında ben Yeşiltepe mahallesinde kuaföre gittim. İdris beni aramış işim bitince İdris'i aradım. Yeşiltepe'de bir parkta oturduk çekirdek yiyip kahve içtik. Kardeşim Deniz'in kayıp olduğunu öğrenince 'karakola gideceğim' dedim. İdris, 'Beraber gidelim ben de geleyim' dedi. Emine'nin evinde kalıyordu Deniz. Şikayetçiyim" dedi.

"DENİZ'İ ARABAYA GEL SİGARA İÇECEĞİZ DİYE ÇAĞIRDI"

Deniz Oktay'ın ev arkadaşı tanık Emine Dumanoğlu(50), "İdris'i tanımam, Deniz'le 2017 beri aynı evdeyim. Ben lokantada işçi olarak çalışırım. Deniz de benim çalıştığım lokanta da 2-3 ay çalıştı işi bıraktı. Olay tarihimde işi yeni bırakmıştı. Beni aradı 'Dışarı çıkacağım Hamdi'ye pikniğe gideceğim' dedi. Saat 12 buçuk gibi Hamdi'yle mangaldan geldi. 15 dakika kadar durdu İdris ile aradı, 'Arabaya gel sigara içeceğiz' dedi. Telefonun hoparlörü açıktı 'Arabaya gel sigara içeceğiz' dedi. Deniz aslında birileriyle kavga etmişti. İdris arayınca çıkmakla çıkmamak arasında kararsız kaldı. 'Abla gideyim' mi dedi. Gitme dedim beni dinlemedi gitti. Çıktı gece evin anahtarını ve telefonu alıp çıktı kimliğini almadı. İdris zaman zaman eve gelirdi 5-6 kez eve geldiğini gördüm. Hamdi gelmezdi. Sanık İdris'i tanımam Deniz'in söylediğine göre ablasının eski nişanlısıymış" diye anlattı.

TANIK: DENİZ İLE CİNSEL İLİŞKİ YAŞADIK

Tanık Hamdi Özcan ise, "Sanık arkadaşım, maktulü de İdris sayesinde tanıyorum. Şaban, Yavuz Soner Yavuz, İsmail Gökmen Deniz ve ben İsmail Gökmen'in yerinde mangal yaptık. Buldukpınar'dan Soner ve İsmail kendi. Biz de 3'müz ayrıldık. Deniz'i evine bıraktım. Eve geldim Deniz aradı, 'İdris aradı çıkayım mı?' dedi. 'Sen bilirsin' dedim. 'Sen de gelir misin?' dedi tamam dedim Şaban Yavuz'u alıp Deniz'in evine gittim. Ama burada kimse yoktu. Sonra Deniz'i Sakintepe tarafında aradım bulamadım ben de gidip yattım. Beni Deniz aradığını İdris'in bağırdığını söyledi. Ramazan Bayramı'nda İdris Deniz ve ben mangala gitmiştik. Ben kendi arabamda yatıyordum. İdris'le Deniz kendi arabalarındaydı. Deniz sonra camı çaldı, 'Oturabilir miyiz?' dedi, ben de 'gel' dedim. Sohbet ettik aramızda cinsel ilişki de yaşandı. İdris benim aracımın yanına gelmedi. Bu ifademde telefonla konuşmadım desem de ilk ifadem dediğim gibi Deniz beni aradı sesi geliyordu fakat cevap vermedi. Deniz'in 'Beni nereye götürüyorsun beni eve bırak' dediğini duydum. İdris ve Deniz sevgili değildi ama her akşam takılırlardı" dedi.

"YANINDAKİ BAYAN KAYIPMIŞ NEREDEYSE ÇIKAR DEDİM"

Sanık İdris Gökmen'n aracını battığı yerden kurtara tanık Özgür Çakmak(43) ise, "Avlamış köyünde bekçilik yaparım, gece saat 2-3 gibi İdris, beni aradı aracını battığını söyledi. Mevkiini bana söyledi. Ben de o köyden birini çağır dedim. Sanıkta 'Ben kimi çağırayım" dedi. Traktörle gittim bir bayan vardı arabada. Aracı battığı yerden çıkardım. Asfalta kadar çıktık. Buldukapan'a kadar arkamda devam etti sonra bir yerde de durdu. Bana, Hamdi, İsmail, Soner isimli şahısların bir bayanın kayıp olduğunu sordular. Ben de İdris'e sorun dedim. Bunlar da İdris'in telefonunu açmadığını söylediler. Ben aradım açmadı mesaj atıp beni aramasını söyledim. 'Yanındaki bayan kayıpmış nerdeyse ortaya çıkar' dedim. Sanıkta 'O yanımdaki Deniz değil' dedi.

AVUKATLAR FUHUŞTAN DA SORUŞTURMA AÇILMASINI İSTEDİ

Deniz Oktay'ın yakınları sanıktan şikayetçi olduklarını dile getirdi. Eskişehir Barosu Kadın Hakları Komisyonu, sanık hakkında fuhuştan soruşturma açılmasını talep etti. Mahkeme, Sanık İdris Gökmen'in tutukluluk durumuna devamına, duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlilerinin de dahil olmasına hükmederken, dosyadaki eksik hususların tamamlanması için davayı 9 Mart 2026 tarihine erteledi.