Uşak ve Manisa'da Yangın Alarmı: 21 Ev Boşaltıldı

Uşak ve Manisa'da Yangın Alarmı: 21 Ev Boşaltıldı
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Uşak ve Manisa'da Yangın Alarmı: 21 Ev Boşaltıldı
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Uşak'ta ve Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan yangınlar nedeniyle 21 ev ve bir hayvan çiftliği tedbir amacıyla boşaltıldı. Yangına arazöz, itfaiye ve hava araçları ile müdahale ediliyor.

Uşak'ta üç ayrı bölgede süren yangınlara müdahale devam ediyor. Yangınlar nedeniyle 21 ev ve 1 hayvan çiftliği tedbir amacıyla boşaltıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesine bağlı Kızılhisar köyü yakınlarında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarlar üzerine bölgeye, 13 arazöz, 5 iş makinesi, itfaiye ekipleri, 1 uçak ve 1 helikopter sevk edildi. Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdululurken karadan müdahale ise devam ediyor. Yangın bölgesinde bulunan 1 bağ evi ve 1 küçükbaş hayvan çiftliği tedbir amacıyla boşaltı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde çıkan yangın Eşme ilçesi sınırına sıçradı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Ziyanlar Mahallesi Türkmen Tepe mevkiinde, dere içerisinde bulunan makilik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Eşmetaş köyü yakınlarında bulunan makilik alana sıçradı. İhbarlar üzerine bölgeye, çok sayıda arazöz, iş makinesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ve Eşme Belediye'sine bağlı ekipler, 4 helikopter ve 3 uçak sevk edildi. Havanın kararmasıyla, hava müdahalesi durdululurken karadan müdahale ise devam ediyor. Eşmetaş köyünde ise 15 ev tedbir amaçlı boşaltı.

Öte yandan, Eşme ilçesine bağlı Ağabey köyü yakınlarında bulunan bir ormanlık alanda da yangın çıktı. Çıkan yangına karadan müdahale devam ediyor. Burada devam eden yangında ise Ağabey köyüne bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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