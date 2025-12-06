Şarampole uçan araç hurdaya döndü: 2 ölü, 1 yaralı

Uşak'ta İzmir- Uşak kara yolu Huzur Park yakınlarında feci bir kaza meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İzmir istikametinden kent merkezine doğru ilerleyen Ümit Güneş (25) yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yola geçen araç, ardından şarampole devrilerek takla attı.

2 GENÇ HAYATINI KAYBETTİ, 1 GENÇ YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk kontrolde yolcu konumundaki Musa Köse'nin (29) yaşamını yitirdiği belirlendi. Ağır yaralanan sürücü Ümit Güneş ile araçtaki A.K. (25) 112 Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Sürücü Güneş, kaldırıldığı özel hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından, Köse'nin cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Öte yandan, kazada otomobil hurdaya döndü.