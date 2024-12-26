Ünlü fenomen hastanede can vermişti! Doktorun da hastane sahibinin de savunması pes dedirtti!

Bursa'da 8 yıl önce dünya evine giren Neşe Özkan (27), bir arkadaşının personel indirimi yapacağını söylemesi ve tavsiyesi üzerine polis memuru olan eşi İskender Özkan ile birlikte 18 Aralık Çarşamba günü İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesindeki Özel Bilge Hastanesinde karın gerdirme ve göğüs küçültme operasyonu için ameliyat masasına yattı.

Özkan, 5 saat süren ameliyat sonrası hayatını kaybetti. Özkan'ın yakınları doktorlardan şikayetçi olurken, genç kadının polis memuru olan eşi İskender Özkan ise sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Özkan, "Öncelikle eşimin ölümünden Vita Estetik firması ve Özel Bilge Hastanesi sorumludur. Özel Bilge Hastanesinde ameliyat olduk. Hastanede ameliyat yapan doktor ve anestezi doktoru eşimle konuştular. Eşimin durumunu sordular. Daha önceki ameliyatlarını sordular. Her zaman sorulan soruları eşime de sordular. Eşim de 17 yaşında kalp kapama, kalpteki deliği kapama ameliyatı olduğunu sonrasında doktorunun kendisine iyileştiğini söylediğini ifade etti. Orada anestezi doktoruna söyledi. Anestezi doktoru da üstünden yeterince zaman geçmiş o sorun olmaz şeklinde bir beyanda bulundu eşime. Bir doktor bize bunu söylüyorsa, yani güvenebileceğim daha üst bir merci yoktur. Ben ikna oldum. Bu soruya eşim de aynı şekilde ikna oldu. Ancak hastaneden aldığım evrakları incelediğimde kalbiyle alakalı bir tetkik yapılmadığını fark ettim. Yani eşimin kanını aldıkları sırada veya diğer odalara girdiği sırada ultrason çekildiğini, röntgen çekildiğini biliyorum ama EKG çekildiğini bilmiyorum. Bunun çekilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben burnumdan ameliyat olduğumda EKG çekildi fakat eşimin kalp rahatsızlığı olmasına rağmen EKG'si çekilmedi. Ancak burada ölüme götürebilecek kadar bir ihmal olduğunu görebiliyorum. Çünkü bu ameliyat birçok insanın olduğu ve kolaylıkla geçen, girip çıktığı ve işin sonunda ölümü düşündükleri bir ameliyat olmadığını biliyorum" dedi.

Neşe Özkan'ın ameliyatını gerçekleştiren Opr. Dr. Murat Acar ve hastane sahibi Halil Gündoğdu Ekol Tv'ye konuştu. Acar, "26 yılda 30 bin ameliyat yaptım ve sadece 3 hastamı kaybettim. Bu da 10 bin 1 yapar" diyerek kendini savundu. Hastane sahibi Halil Gündoğdu ise "Zayıflama ilaçlarını fazla içmiş olabilir" dedi.

Opr. Dr. Murat Acar yaptığı açıklamada şunları kaydetti: 26 yıllık tecrübesi olduğunu ve günde 150-200 ameliyata girdim. 26 yılda kaç tane uçak düşer biliyor musunuz bu ülkede? En az 2 tane uçak düşer. Yani bir uçağın düşmesi kadar az riskte bir ameliyat bu.

26 yıldır estetik operasyonlar yaptığını söyleyen Acar, diğer doktorların 10 saatte bitirdiği ameliyatları kendisinin 4-5 saatte bitirdiğini 30 bine yakın ameliyat yaptığı için tecrübeli olduğunu da ifade etti.

Neşe Özkan'ın eşinin verdiği röportajlar hakkında da konuşan Opr. Dr. Acar sözlerine şöyle devam etti: Eşini gömmeden çekim yapmış. Sosyal medya hesaplarını yükseltmek için beni, masum insanları kullanmasın. Biz gereken davalarımızı açtık. O fenomenlere sesleniyorum. Siz geliyorsunuz estetik ameliyatlarınızı yapıyoruz değil mi? Size hani reklamınızı yapın. Bir ölü olduğu zaman o zaman bizi neden gömüyorsunuz?

HASTANE SAHİBİ: HER TÜRLÜ TETKİKİ YAPILDI

Hastane sahibi Halil Gündoğdu da dikkat çeken ifadelerde bulundu. Neşe Özkan'ın göğüs dikleştirme, karın germe, liposakşın ameliyatı olmak için hastaneye başvurduğunu söyleyen Gündoğdu, "Ameliyat için hastaneye başvururken her türlü tetkiki yapılmıştır. Kalbinin sağlam ve yerinde olduğuna dair geçmişte bir kalbinde bir problem yaşansa bile artık böyle bir problemin olmadığına ilişkin bir de belge sunulmuştur bize" dedi.

"ZAYIFLAMA İLAÇLARINI FAZLA İÇMİŞ OLABİLİR"

Ameliyatların 150 bin TL civarında olduğunu söyleyen hastane sahibi, Neşe Özkan'ın 136 bin TL banka havalesi yaptığını belirtti. Gündoğdu sözlerine şöyle devam etti: Hastanemiz Neşe Hanım'ı Adli Tıp Kurumu'na göndermek istemiştir. Buna ailesi karşı çıkmıştır. Polislerle birlikte buraya gelerek cenazeyi aldılar. Bizim hastanenin ambulansı tarafından götürüldü. Ölüm nedeninin neden kaynaklandığının ortaya çıkması bizi de memnun edecektir. Bana söylenen büyük ihtimalle yağ embolisinin attığı yönünde. Bazı zayıflama ilaçlarıyla birlikte görüldüğü de tarafımızca tespit edilmiş. Belki de bu ilaçlarda içilmiş bize söylenmemiş olabilir.