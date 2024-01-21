Üye Girişi
Haberler

Ukrayna'nın Donetsk şehrine saldırı: 25 ölü, 20 yaralı

Güncelleme:
Abone Ol

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlenen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralıların sayısı ise 20'ye yükseldi. Saldırıda kullanılan silahların parçaları toplanmaya devam ediyor.

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e, yaralıların sayısı ise 20'ye yükseldi.

Ukrayna'nın Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk şehrine düzenlediği saldırıda can kaybı arttı. Rusya'nın atadığı Donetsk'in sözde lideri Denis Puşilin yaptığı açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 25'e, yaralıların sayısının ise 20'ye yükseldiğini belirtti. Şehrin Ukrayna topçusu tarafından bombalandığını söyleyen Puşilin, adli tıp uzmanlarının saldırıda kullanılan silahların parçalarını toplamaya devam ettiğini aktardı.

"Saldırı Batı tarafından sağlanan silahlar kullanılarak gerçekleştirildi"

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, saldırı Ukrayna tarafından düzenlenen "barbarca bir terör eylemi" olarak nitelendirilerek, saldırının "Batı tarafından sağlanan silahlar kullanılarak" gerçekleştirildiği ifade edildi. - DONETSK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ukrayna Rusya Savaş ve Çatışma Uluslararası İlişkiler 3.Sayfa Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Başak Demirtaş kimdir? Başak Demirtaş hayatı ve biyografisi! Survivor Aleyna kimdir? 2024 Survivor All Star Kırmızı Takım Aleyna kaç yaşında, nereli? Survivor Aleyna hangi yıl yarıştı? Davacı filmi hangi köyde çekildi? Davacı filmi nerede, hangi şehirde çekilmiştir? Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Trabzonspor - Galatasaray maçı kaç kaç, canlı maç skoru! TRABZONSPOR – GALATASARAY CANLI: Trabzonspor – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Bugün Survivor var mı? 21 Ocak Survivor var mı, yok mu? Survivor hangi günler yayınlanıyor, haftada kaç gün var? Hanzo filmi nerede çekildi? Hanzo filmi hangi şehirde, ilde çekildi? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica neden kavga etti? Bülent Uygun ve Maruis Sumudica olayı ne, ne oldu? Bayern Münih - Werder Bremen maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Werder Bremen maçı nereden izlenir? Real Madrid - Almeria maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Almeria maçı nereden izlenir? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Galatasaray - Vakıfbank voleybol maçı nereden izlenir? Bugün Teşkilat var mı? Bu hafta Teşkilat yeni bölüm yayınlanacak mı Teşkilat yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fenerbahçe - Samsunspor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Malatya deprem mi oldu? SON DAKİKA: Az önce Malatya'da deprem kaç büyüklüğünde, kaç şiddetinde oldu? How I Met Your Mother "Ted Mosby" evlendi mi? Josh Radnor kiminle evlendi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title