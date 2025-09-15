Ufuk Özkan'ın kardeşinden kafa karıştıran paylaşım

Ekranların unutulmaz yapımlarından 'Geniş Aile' dizisinde hayat verdiği 'Cevahir' karakteriyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın, İstanbul Beşiktaş'taki evinde intihar girişiminde bulunduğu iddiası ortaya atılmıştı. Yakınlarının ihbarı üzerine hastaneye kaldırılan Özkan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öne sürülmüştü.

KARDEŞİNDEN KORKUTAN AÇIKLAMA

50 yaşındaki oyuncunun kardeşi Umut Özkan'dan ise farklı yönde bir açıklama geldi. Umut Özkan, sosyal medya hesabından "Abim yoğun bakımda. Dualarınız ve güzel temennilerinize ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

UFUK ÖZKAN'IN HESABINDAN İSE YALANLAMA GELDİ

Ancak ilerleyen saatlerde Ufuk Özkan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise söz konusu iddialar yalanlandı. TiyatroTR Yapım ve Organizasyon'un paylaştığı açıklamayı sosyal medya hesabından yayımlayan Özkan, hastaneye başvurusunun rutin olarak kullandığı ilaçların etkisi sebebiyle olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Değerli oyuncumuz Ufuk Özkan, rahatsızlığı nedeniyle rutin olarak kullanmış olduğu ilaçların etkisi sebebiyle kontrol amaçlı olarak hastaneye başvurmuştur. Kamuoyunda yer alan bazı iddiaların aksine, intihar girişimi söz konusu değildir. Sanatçımız, doktorların tavsiyesi doğrultusunda yalnızca gözlem amaçlı olarak 48 saatlik bir süre hastanede tutulacak ve bu sürecin ardından taburcu edilecektir. Sağlık durumu gayet iyi olup, herhangi bir hayati risk bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

ZOR BİR DÖNEMDEN GEÇİYORDU

Özkan, son dönemde hem karaciğer yetmezliği rahatsızlığıyla hem de eski eşiyle yaşadığı nafaka kriziyle gündeme gelmişti. Maddi sıkıntılarını kamuoyu ile açıkça paylaşan deneyimli oyuncu, "Kiramı bile zor ödüyorum" sözleriyle dikkatleri çekmişti.