Tutuklanan suç örgütü lideri Kaplan'ın ifadesinde cevap vermediği tek soru: Bankada hesabınız var mı?

Suç örgütü liderliği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan'ın emniyetteki ifadesinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Birçok konu hakkında iddialarda bulunan Kaplan, "Herhangi bir bankada hesabınız var mı?" sorusuna ise yanıt vermedi.

Ankara'da yapılan operasyonda tutuklanan suç örgütü lideri şüphelisi Ayhan Bora Kaplan'ın ifadesi ortaya çıktı. Bazı isimlerin kendisinden rüşvet istediğini öne süren Kaplan, "Herhangi bir bankada hesabınız var mı?" sorusuna ise "Bu soruya cevap vermek istemiyorum" yanıtını verdi.

İFADESİ 137 SAYFA TUTTU

DW Türkçe'de yer alan habere göre; Ayhan Bora Kaplan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde 9 saat süren sorgusunda verdiği 137 sayfalık ifadenin detayları ortaya çıkmaya başladı. Avukatının da hazır bulunduğu sorguda bütün sorulara tek tek yanıt veren Kaplan, ifadesinin sonunda "Ayrıca ifademe eklemek istediğim dosya konusu olmayan bir olay var" diyerek, polislerin kendisinden rüşvet istediği iddiasını dile getirdi.

"BENDEN 250 BİN DOLAR RÜŞVET İSTEDİ"

Kaplan, şu iddialarda bulundu: "2017 yılında Albüm Bar'ın işletmeciliğini yaptığım dönemde ismini Alp Aslan olarak öğrendiğim Organize Müdürü olarak bildiğim şahısla tanıştım. Bana mekânımıza gelirdi ve yanında ismini öğrendiğim N.K. (kadın avukat) vardı. 2018 yılında Günay restoranı işlettiğim zaman benden 250 bin dolar rüşvet istedi. Ben bu kadar para vermem dediğimde, 'sana öyle bir dosya yaparım ki hayatını bitiririm' dedi. Ben de bir suç işlemediğimi söyledim. Ancak her gün mekânımı bastılar ve iş yapmamı engellediler."

"HAFTALIK 30 BİN TL VERMEMİZİ İSTEDİLER"

Kaplan, Asayiş Şube'ye bağlı polislerin ise Ankara'nın Gaziosmanpaşa semtinde bulunan bir otel sahibinden haftalık 30 bin TL rüşvet aldığını da iddia etti. Kaplan'ın buna ilişkin "Yine Asayiş Şube'de çalıştığını bildiğim Serdar isimli ve Köroğlu Caddesi'nde ismini bilmediğim oteli alan şahıs bize gelip haftalık 30 bin TL vermemiz durumunda Asayiş Şube'nin uygulamaya gelmeyeceğini söylerdi" sözleri tutanağa geçti.

"ELLERİMİ BAĞLAYIP ARACIN BAGAJINA KOYDULAR"

Öte yandan sorgu tutanağında, Ayhan Bora Kaplan'ın darp ettiği müştekileri şikâyetten vazgeçirmek için Emniyet'teki tanıdığı polisleri de devreye soktuğu iddia edildi. Buna ilişkin 15 Temmuz 2016'dan 5 gün sonra büfe işletmecisi "Erkan Doğan adlı kişinin darp edilmesi ve alıkonulması olayı" Kaplan'a suçlama olarak yönetildi.

Ayhan Bora Kaplan'ın 20 Temmuz 2016'da kendisini büfenin önünden araçla aldığını belirten Erkan Doğan, buradan Kaplan'a ait Tren ve Albüm Bar'a gittiklerini kaydetti. Kaplan ve adamları tarafından içeride darp edildiğini öne süren Doğan, "Daha sonra tuvalete götürüldüm. Elim, ayağım burada bağlandı. Bu şekilde beni otoparka götürüp ağzımı bantladılar ve bir aracın bagajına koydular. Akman Plaza'nın 21. katına götürdüler" dedi.

Ayhan Bora Kaplan

"KERPETENLE 4 DİŞİM ÇEKİLDİ"

Burada iki gün boyunca elleri bağlı şekilde balkonda bekletildiğini kaydeden Doğan, "Evde bulunduğum sırada Ayhan Bora tarafından kerpetenle dört dişim çekildi" dedi. Doğan, kendisini tutanların uyuşturucu kullandığı sırada ellerini çözerek bir iple alt daireye indiğini ve çağrılan polisler sayesinde kurtarıldığını ifade etti.

Erkan Doğan, ilk olarak polisler tarafından 10 Nisan Polis Karakolu'na götürüldüğünü anlattı. Ancak bir telefon gelmesi üzerine kendisinin Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğünü kaydeden Doğan, şunları anlattı: "Beni Çankaya Emniyet Müdürlüğü'ne getirdiler. Burada ifadem alınmadı. Üst kata çıkardılar. Burada ismini bilmediğim, uzun boylu, ustura kafa, kirli sakal ve sivil giyimli bir amir karşıladı. Yanında sivil bir komiser vardı. Yanındaki komiser bana, 'Ben Ayhan'ı tanıyorum. Sizin gibiler ondan para koparmak için bu yollara başvuruyor. Eğer böyle bir şey varsa sana Ankara'yı dar ederim' dedi. Sonra kırçıl saçlı bir sivil geldi. Amirle tokalaştı. Bana 'sana abinin selamını getirdim, aşağıda arabanın içinde bekliyor. Sana hiçbir şey olmayacak. Şikâyetçi olma, gerisini bize bırak' dedi. Beni daha sonra buradan alıp Esat Polis Karakolu'na götürdüler. Kapıda 20-25 kişi bekliyordu. Bunlardan 3-4 tanesi bahsetmiş olduğum Ayhan'ın adamlarıydı. Sonra içlerinden birisi 'telefonunu düşürmüşsün' diyerek bana verdi. O telefon alıkonulduğumda dışarıyı aramamam için el koydukları telefonumdu. Telefonu veren şahıs, 'abi her şeyi ayarladı, avukatı içeride, sadece gidip imza atacaksın, eğer şikâyetçi olursan ölünü kimse bulamaz' şeklinde sözler söyledi."

"DİŞLERİNİ YAPTIRMADIYSAN IBAN AT"

2018'de Ankara Adliyesi'ne yeniden şikâyetçi olmak için gittiğini belirten Doğan, ancak buradan bir sonuç alamadığını kaydetti. Doğan, 2019'da Kaplan'ın kendisini telefondan arayarak "Dişlerini yaptırmadıysan, IBAN at" dediğini de aktardı. Ayhan Bora Kaplan ise Doğan'ı tanımadığını ve darp etmediğini, şikâyetten vazgeçirmesi için bir avukatı yanına göndermediğini iddia etti.

TELEFONUNUN ŞİFRESİNİ VERMEDİ



Kaplan, ayrıca iPhone marka telefonunun şifresini de polislere vermek istemedi. Bu nedenle polisler, telefonda inceleme yapamadı.