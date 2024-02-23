Turistlerin villada başlayan seks partisi kanlı kavganın ardından hastanede bitti

22 Şubat'ta bir grup İngiliz turist Tayland'ın meşhur turistik bölgelerinden olan Phuket kentinde düzenlediği alemde ortalık savaş alanına döndü. Turistler, kiraladıkları villaya 5'i trans birey olan 7 eskort çağırdı. Taraflar arasında çıkan tartışmada bardak ve bıçaklar havada uçuştu.

Ortalığın bir anda karışmasıyla kavga sesini duyan komşular ve seks işçilerinin ihbarıyla polis ekipleri olay yerine geldi. Tarafların birbirlerine cam bardak, vazo ve bıçaklarla saldırdığı görüldü. Eskortlar, turistlerin ödeme yapmayı reddetmesiyle kavganın çıktığını söyledi.

"BİRBİRLERİNİ ÖLDÜRÜYORLARDI, 3. DÜNYA SAVAŞI GİBİYDİ"

Yaşanan arbede evin içiyle sınırlı kalmadı. Sokağa taşan kavgada etraf kan gölüne döndü. Olayı anlatan bir komşu, "Orada birbirlerini öldürüyorlardı. Sanki 3. Dünya Savaşı gibiydi. Her yere bir şeyler fırlatıyorladı. Kendimi korumak için kaska ihtiyacım vardı" ifadeleriyle kavganın şiddetini ifade etti.

MİDESİNDEN BIÇAKLANAN TURİST, HASTANEYE KALDIRILDI

Midesinden bıçaklanan 23 yaşındaki İngiliz turist hastaneye kaldırılırken hafif yaralanan diğer üç kişi ise sağlık ekipleri tarafından tedavi edildi.

ANLAŞTIKLARI PARADAN DAHA AZINI VERMEK İSTEDİLER

Kavganın, İngiliz turistlerin, parti sırasında seks işçilerinden ikisinin ayrılmasını istediğini ve grubun daha sonra kalan kişiye sadece 2.000 Baht (1700 TL) ödediğini, bunun da anlaşılan para olan 4.000 Baht'ın (3400 TL) yarısı olduğunu için çıktığı öğrenildi.

POLİS OLAY HAKKINDA AÇIKLAMA YAPTI

Olay hakkında açıklama yapan polis, "Sabah saat 4'te bir olay yaşandığına dair ihbar aldık. Olay yerine vardığımızda yabancı turistlerin villalarına gelmeleri için üç transseksüel bireye ulaştıklarını ve her birine 4,000 baht ödemeyi kabul ettiklerini öğrendik. Bunun ardından bir anlaşmazlık yaşandı ve tartışma başladı. Villayı turistlere kiralayan mülk sahibiyle de görüşüyoruz" dedi.