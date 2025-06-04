Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu

Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
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Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu
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Trabzon'un Ortahisar ilçesinde meydana gelen sel felaketinde önceki gün kaybolan 75 yaşındaki Halil Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı. Diğer kayıp kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

Trabzon'da dün yaşanan sel ve taşkın felaketinin ardından kaybolan bir vatandaşı arama çalışmaları devam ederken, bir başka kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

TRABZON'DA SEL FELAKETİ

Trabzon'da önceki gece saatlerinde başlayan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, rögarlar taştı. Yağışa sokakta yakalanan vatandaşlardan bazıları şemsiye ile korunmaya çalışırken, bazıları ise iş yerlerine sığındı. Yollarda su birikmesi nedeniyle trafik akışında zaman zaman aksama yaşandı.

Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Şiddetli yağış dolayısıyla bazı araçlar yolda mahsur kaldı, birçok noktada ev ve iş yerlerini su bastı. Ekiplerin müdahalesiyle araç ve iş yerlerinde mahsur kalan vatandaşlar kurtarılırken, yağıştan etkilenen iş yerleri ve evlerin zemin ve bodrum katlarındaki temizlik çalışmaları sürüyor.

Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu

SEL SULARINA KAPILAN ŞAHSIN CAN BEDENİ BULUNDU

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün yaşanan yoğun yağışın ardından Fatih Sultan Mahallesi Mervan Küme Evleri mevkiinde 75 yaşındaki Halil Satılmış sel sularına kapılarak kayboldu. Bugün Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bağlı Su Altı Kurtarma (SAK) Timi tarafından Satılmış'ın cansız bedenine ulaşıldı.

Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu

KAYIP KİŞİYİ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan ölen şahıs ile ilgili ailesi fertlerinin herhangi bir kayıp ihbarında bulunmadığı öğrenildi. Akçaabat ilçesindeki kayıp Hüseyin Aydın'ı arama çalışmaları ise sürüyor.

Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu

Trabzon'da sel sularına kapılan şahsın cansız bedeni bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAbdullah:

Belediye akpl olunca troller üç maymunu oynuyor!

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