Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Zile ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin memleketleri Almus'un Kolköy festivaline katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Önceki gün Zile-Alaca karayolu Büyükkürayün mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü Emrah Çelik, eşi Şeyma Nur Çelik, 2 aylık bebekleri Elanur Çelik ve otomobilde bulunan Döndü Pulat yaşamını yitirmiş, 3 yaşındaki çocukları E. Çelik ile diğer otomobil sürücüsü Ö.S. ağır yaralanmıştı. Bursa'dan, Kolköy'de düzenlenen festival için köylerine gittikleri öğrenilen aile fertlerinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kolköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, hayatını kaybeden 4 kişi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken cenazeler nedeniyle köyde yapılması planlanan festivalin iptal olduğu öğrenildi. - TOKAT