Tokat'ta Trafik Kazası: 4 Kişi Hayatını Kaybetti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Almus'un Kolköy festivaline giden bir aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Kazada 3 yaşındaki çocuk da ağır yaralandı. Cenazeler, köy mezarlığında toprağa verildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde önceki gün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin memleketleri Almus'un Kolköy festivaline katılmak için yola çıktıkları öğrenildi.

Önceki gün Zile-Alaca karayolu Büyükkürayün mevkiinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu sürücü Emrah Çelik, eşi Şeyma Nur Çelik, 2 aylık bebekleri Elanur Çelik ve otomobilde bulunan Döndü Pulat yaşamını yitirmiş, 3 yaşındaki çocukları E. Çelik ile diğer otomobil sürücüsü Ö.S. ağır yaralanmıştı. Bursa'dan, Kolköy'de düzenlenen festival için köylerine gittikleri öğrenilen aile fertlerinin cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kolköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, hayatını kaybeden 4 kişi köy mezarlığında yan yana toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürerken cenazeler nedeniyle köyde yapılması planlanan festivalin iptal olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Osimhen'e 75 milyon euro vermeyen Manchester United, Sesko için servet ödedi

Osimhen'i pahalı bulan MANU, yeni golcüsüne servet ödedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
DEİK'in iş dünyasını buluşturduğu programda oturma düzeni tepki çekti

DEİK'in gala yemeğinde iş adamlarına büyük ayıp
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.