Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi

Nevşehir'in merkez ilçesinde Gazi İ. isimli şahıs, otomobiliyle girdiği Nar Caddesi'nde bir süre ters yönde ilerledi. Karşısından araç gelince ilerleyemeyen sürücü, girdiği caddeden geri geri çıktı.

YOLU BIRAKTI, KALDIRIMDAN İLERLEDİ

Tekrar Atatürk Bulvarı'na çıkan sürücü, daha sonra yaya kaldırımına çıkarak hem trafik güvenliğini hem de yayaların canını hiçe saydı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

CEZA YAĞDI

Öte yandan Gazi İ.'ye aracı ters yönde kullanmaktan 9 bin 267 lira, trafik işaret levhalarına uymamaktan 993 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 993 lira olmak üzere toplamda 11 bin 253 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatılarak, sürücü belgesine el konuldu.