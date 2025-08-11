Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi

Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Haber Videosu

Nevşehir'de aracıyla önce ters yöne giren sürücü, sonrasında ise kaldırımdan ilerledi. Yaşananlar kameraya yansırken, hem trafik güvenliğini hem de yayaların canını hiçe sayan sürücüye ceza yağdı.

Nevşehir'in merkez ilçesinde Gazi İ. isimli şahıs, otomobiliyle girdiği Nar Caddesi'nde bir süre ters yönde ilerledi. Karşısından araç gelince ilerleyemeyen sürücü, girdiği caddeden geri geri çıktı.

Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi

YOLU BIRAKTI, KALDIRIMDAN İLERLEDİ

Tekrar Atatürk Bulvarı'na çıkan sürücü, daha sonra yaya kaldırımına çıkarak hem trafik güvenliğini hem de yayaların canını hiçe saydı.

Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi

YAŞANANLAR KAMERADA

Yaşananlar ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı.

Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi

CEZA YAĞDI

Öte yandan Gazi İ.'ye aracı ters yönde kullanmaktan 9 bin 267 lira, trafik işaret levhalarına uymamaktan 993 lira ve saygısızca araç kullanmaktan 993 lira olmak üzere toplamda 11 bin 253 lira idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatılarak, sürücü belgesine el konuldu.

Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi

Yılın transferi duyuruldu! Hakan yeni takımına hayırlı olsun
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım

Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.