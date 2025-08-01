Tekirdağ'da Yangın Yeniden Başladı, Vatandaşlar Ekiplere Destek Veriyor

Tekirdağ'da Yangın Yeniden Başladı, Vatandaşlar Ekiplere Destek Veriyor
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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda kontrol altına alınan yangın, öğle saatlerinde yeniden alevlendi. Uçmakdere Mahallesi'ne doğru ilerleyen alevlere, bölge halkı ekiplerle birlikte müdahale ediyor.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde makilik alanda çıkan ve kontrol altına alınan yangın öğle saatlerinde yeniden başladı. Alevler Uçmakdere Mahallesi'ne doğru ilerlerken, vatandaşlar da ekiplerle birlikte yangına müdahale ediyor.

Makilik alanda sabah saatlerinde çıkan ve kontrol altına alınan yangın, öğleden sonra yeniden alevlendi. Ekiplerin yoğun müdahalesi sürerken, yangının Uçmakdere Mahallesi'ne yönelmesi üzerine bölge halkı da yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

Vatandaşlar ellerindeki hortum, kürek ve su bidonlarıyla ekiplere destek verirken, yangına havadan da helikopterle müdahale ediliyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan alevlerin kontrol altına alınması için ekipler ve gönüllüler büyük çaba gösteriyor.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, bölgede incelemeler sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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