Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
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Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı
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Yozgat'ta taziye evinden dönenleri taşıyan midibüs şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde, cenaze töreninden dönenleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 27 kişi yaralandı.

MİDİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre kaza, Akdağmadeni ilçesi Sazlıdere köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a taziye için giden yolcuları taşıyan Otokar marka midibüs, dönüş yolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

2 ÖLÜ, 27 YARALI

İlk belirlemelere göre midibüste bulunan 2 yolcu hayatını kaybetti, 27 kişi ise yaralandı.

İşte kaza yerinden görüntüler:

Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Taziye dönüşü midibüs şarampole devrildi: 2 ölü, 27 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa
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