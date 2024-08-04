Tavanı çöken hastanedeki facia böyle görüntülendi: Bebekler var orada ya

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Faciada 1 bebek hayatını kaybederken, olayın yaşandığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde bir kişinin, "Bebekler var orada ya." dediği duyuldu.

HASTANENİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanında sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle çökme yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane yönetimi, çökme sonrası yoğun bakım ünitesindeki bebekleri tahliye etme kararı verdi.

1 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Aralarında durumu kritik olan 3 bebeğin de bulunduğu 8 bebek, hastanenin diğer bir ünitesine nakledildi. Nakil sonrasında durumu kritik olan bir bebeklerden biri hayatını kaybetti.

"BEBEKLER VAR YA ORADA"

Olayın yaşandığı ilk ana ilişkin görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sıcak suyun hızla aktığı, bu nedenle personellerin yardıma gidemediği görüldü. Bir kişinin ise, "Bebekler var ya orada." dediği duyuldu.

2020 YILINDA AÇILMIŞTI

Mart 2020'de Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından İstanbul'a iki büyük hastane yapılması gündeme gelmişti. Kentin iki yakasında konumlanacak hastanelerin 1000 yatak civarı kapasiteli olması ve 45 gün içinde tamamlanması planlandı.

Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin inşaatı 9 Nisan 2020'de başladı. Temel atmanın ardından 52 gün geçtikten sonra inşaat tamamlanmış ve hastane 31 Mayıs 2020'de hizmete açıldı. Hastaneye COVID-19 hastalığından dolayı ölen Murat Dilmener'in adı verildi.