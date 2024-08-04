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Tavanı çöken hastanedeki facia böyle görüntülendi: Bebekler var orada ya

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İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çökmesi sonucu 1 bebek hayatını kaybederken, facianın ilk yaşandığı anlara ilişkin cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde bir kişinin, "Bebekler var ya orada" dediği duyuldu.

İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi yeni doğan yoğun bakım ünitesinde tavan çöktü. Faciada 1 bebek hayatını kaybederken, olayın yaşandığı ilk anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerde bir kişinin, "Bebekler var orada ya." dediği duyuldu.

Tavanı çöken hastanedeki facia böyle görüntülendi: Bebekler var orada ya

HASTANENİN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ

Bakırköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'nin yeni doğan yoğun bakım ünitesinin asma tavanında sıcak su tesisatında meydana gelen kaçak nedeniyle çökme yaşandı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Hastane yönetimi, çökme sonrası yoğun bakım ünitesindeki bebekleri tahliye etme kararı verdi.

Tavanı çöken hastanedeki facia böyle görüntülendi: Bebekler var orada ya

1 BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Aralarında durumu kritik olan 3 bebeğin de bulunduğu 8 bebek, hastanenin diğer bir ünitesine nakledildi. Nakil sonrasında durumu kritik olan bir bebeklerden biri hayatını kaybetti.

Tavanı çöken hastanedeki facia böyle görüntülendi: Bebekler var orada ya

"BEBEKLER VAR YA ORADA"

Olayın yaşandığı ilk ana ilişkin görüntüler facianın boyutunu gözler önüne serdi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde sıcak suyun hızla aktığı, bu nedenle personellerin yardıma gidemediği görüldü. Bir kişinin ise, "Bebekler var ya orada." dediği duyuldu.

Tavanı çöken hastanedeki facia böyle görüntülendi: Bebekler var orada ya

2020 YILINDA AÇILMIŞTI

Mart 2020'de Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının açıklanmasının ardından İstanbul'a iki büyük hastane yapılması gündeme gelmişti. Kentin iki yakasında konumlanacak hastanelerin 1000 yatak civarı kapasiteli olması ve 45 gün içinde tamamlanması planlandı.

Yeşilköy Acil Durum Hastanesi'nin inşaatı 9 Nisan 2020'de başladı. Temel atmanın ardından 52 gün geçtikten sonra inşaat tamamlanmış ve hastane 31 Mayıs 2020'de hizmete açıldı. Hastaneye COVID-19 hastalığından dolayı ölen Murat Dilmener'in adı verildi.

Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa

Cep Telefonu Bakırköy İstanbul Bebek Hastane Gündem 3.Sayfa Sağlık Haberler

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Yorumlar (12)

MR CAMEL:

o değil o bebeğe üzüldüm hastanenın en önemli bölümünde böyle bir şey olması

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TC Mustafa Doğan:

Video çekeceğine bebekler var diyeceğini bebeği kurtarsın ya tabi can tatlı..

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Mert Kafkas Sahin:

Girerken daha da çökse ne olacak??

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Haksız mıyım:

İstanbul havalimanında uçak bekleyen bir amca ile tanıştım, havalimanı inşasında mühendis olarak çalışmış. Çalışmalar esnasında yapılan usulsüzlüklerden, iş kazalarından, çeşitli olayların nasıl örtbas edildiğinden; galiba dolmuş adam bahsetti de bahsetti baya. Saygısızlık etmemek için bir şey de demedim sadece dinledim zaman zaman da dinliyor gibi yaptım... Amcanın uçak saati geldi, cümlesini "velasılkelam Murat kardeşim, depremde ilk yıkılacak yerlerden biri burası" dedi, vedalaştı ve gitti.

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ismail bey :

İyi hikaye, sat bunu.. Yunan gazeteleri alır...

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ANADOLU PARSI:

Kartonpiyerden hastane yaparsan olacağı bu .Kim bilir kaç paraya maloldu .Ucak pistide gitti .

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Hasan Turk:

Bu fonem bitmezse ulke biticek

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hayırdır:

Liyakatsız adamları işe getirirsen böyle canlara sebep olursun!

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İhsan Atmaca:

al birini vur ötekine yeni saglik turisti karadeniz turunda korumalarla goreve gelir gelmez tur once sma lilar cozum uret yeni yapilan bir tesis nasil ccoker yerli turist

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Bilge Tanrıöver :

Türkiye nin büyük bir reformdan geçmesi lazım Adalet Eğitim Ekonomi Usulsüz olan her şeye çok çok çok ağır cezalar gelmeli ki kısa sürede düzelmeler yaşanşın

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