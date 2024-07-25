Taslak metnine ulaşıldı! ABD'deki Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilecek

Mart ayında ehliyetsiz şekilde kullandığı lüks araçla gece yarısı Murat Aci'ye çarparak ölümüne neden olan 17 yaşındaki oğlunu Timur Cihantimur'u önce Mısır'a sonra da ABD'ye kaçıran yazar Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesi için hazırlanan taslak metin ortaya çıktı.

"TÜRKİYE'YE İADE EDİLİYOR"

11 Eylül Çarşamba günü saat 14.15'te Boston şehrindeki Massachusetts Bölge Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak olan Eylem Tok'un Türkiye'ye iade edilip edilmeyeceğiyle ilgili karar verilecek. Gazeteci Emrullah Erdinç, X hesabından Mehmet Sümer'in ulaştığı taslak raporunu yayınlayarak şu ifadeleri kullandı: "Rota oluşturuldu. Eylem Tok Türkiye'ye iade ediliyor. Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, 11 Eylül'deki duruşma öncesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Eylem Tok'un iadesini onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell'e sundu. Taslak metinde Tok'un Türkiye'ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı.

"DELİLLERİ YOK ETMEK VE SUÇLUYU KORUMAKTAN İADESİNİ ONAYLIYORUM"

"VOA Türkçe'den Mehmet Sümer'in duyurduğu taslak karar, duruşmadan bir buçuk ay önce kamuya açık bir ortamda paylaşıldı. Karar metninde hakimin Türkiye'den gelen delilleri yeterli bulduğu belirtilerek, 'Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281'inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. ABD Dışişleri Bakanı tarafından iade ve teslim konusunda daha ayrıntılı karar verilinceye kadar kendisini bu süre içinde gözetim altında tutulması için adli kolluk güçlerine teslim ediyorum' ifadesi yer aldı."

NE OLMUŞTU?

17 yaşındaki Timur Cihantimur'un ehliyetsiz olarak kullandığı lüks otomobille yol kenarında park halinde bulunan 3 ATV tipi araca çarpması sonucu 29 yaşındaki Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti. Birden fazla kişinin yaralandığı kaza sonrasında sürücü Timur Cihantimur annesi Eylem Tok tarafından önce Mısır'a, ardından da ABD'ye kaçırılmıştı.

Haklarında yakalama kararı çıkarılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 2 Mart günü saat 03.50 sıralarında İstanbul'dan uçakla Mısır'a gittikleri tespit edilen anne Eylem Tok hakkında "suçluyu koruma" suçundan, Timur Cihantimur hakkında ise "taksirle öldürme ve yaralama" suçundan yakalama kararı çıkarmış ve haklarında kırmızı bülten çıkarılmasını talep etmişti.

OPERASYONLA YAKALANMIŞLARDI

Türkiye, geçtiğimiz ay ise anne ve oğlunun ABD'den iadesini istemişti. 14 Haziran Cuma günü ABD'nin Boston kentinde polis tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Timur Cihantimur ve Eylem Tok ABD'de ayrı ayrı hakim karşısına çıkmıştı. Önceki duruşmalarda ikilinin tutukluluğunun devamına karar verilmişti.