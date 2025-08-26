Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, "Ben Leman" dizisinden çıkarıldı

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Son günlerde hakkında ortaya atılan taciz iddialarıyla gündeme gelen oyuncu Tayanç Ayaydın, henüz yayınlanmamış olan "Ben Leman" adlı dizideki rolünü kaybetti. Yapım şirketi, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından Ayaydın ile yollarını ayırma kararı aldığını duyurdu.

Son günlerde sanat ve eğlence dünyası, ardı ardına ortaya atılan taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Bu iddiaların merkezinde yer alan isimlerden biri de ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın.

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı

TAYANÇ AYAYDIN HAKKINDA TACİZ İDDİASI

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında ekranlara gelen "Tozluyaka" isimli dizide rol arkadaşı olduğu Ayaydın'ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu öne sürdü. Akkaya, sosyal medya hesabından Ayaydın'ın kendisine gönderdiği mesajları da ifşa etti.

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı

TERZİOĞLU'NDAN AKKAYA'YA DESTEK MESAJI

İtirafıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Akkaya'ya ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'ndan destek geldi. "Ben Leman" isimli yeni dizide"Ayaydın ile aynı ekranı paylaşacak olan Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım."

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı

AYAYDIN'I TAKİPTEN ÇIKTI

Tepkisi bununla da sınırlı kalmayan Terzioğlu, sosyal medya hesaplarında Tayanç Ayaydın'ı takip etmeyi bıraktı.

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı

YAPIM ŞİRKETİ İLE AYAYDIN YOLLARINI AYIRDI

Terzioğlu'nun tepkisinin ardından Ayaydın'ın henüz yayına girmeyen "Ben Leman"daki geleceği de merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizinin yapım şirketi NTC Medya, Ayaydın ile yollarını ayırdı. Dizide "Genel Cerrah Demir" karakterini başka bir oyuncu canlandıracak.

AYAYDIN: BEN KENDİMİ YAKIYORUM

Öte yandan iddiaların ardından günlerdir sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın, sonunda bir açıklama yaptı. Ayaydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı

Şunu da açıkça belirtmeliyim: Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı

20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin.

Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı

İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir."

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi

İşte Mücahit Birinci'nin savcılık ifadesi
Zelenski'den beklenen açıklama geldi: Putin ile görüşme Türkiye'de olabilir

Zelenski'den beklenen açıklama geldi! Listesinin başında Türkiye var
Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları

Oran kesinleşti, tablo ortaya çıktı: Kalem kalem yeni memur maaşları
CHP lideri Özel'e memleketinde istifa şoku

CHP lideri Özel'e memleketinde de istifa şoku
Skandal iddia! Genç kızı muayene etmeyen doktorun gerekçesi de bir o kadar ilginç

Doktor, genç kızı muayene etmedi! Gerekçesi de bir o kadar ilginç
Mourinho, Fenerbahçe yönetimini topa tuttu

Mourinho, Fenerbahçe yönetimine demediğini bırakmadı
Irak, tutuklu DEAŞ'lılar için PKK/YPG ile mutabakat arayışında

O ülke, Suriye yönetimini atlayıp PKK/YPG ile pazarlığa oturdu
Galatasaray'dan taraftarını havalara uçuracak bir bomba transfer daha

Yılın transfer çalımı geldi
Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda

Alarmları kurun! Bütün ülkenin merakla beklediği maç şifresiz kanalda
Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım

Sokak röportajında skandal tehdit: Herkesin canını alacağım
İrem Derici'den kötü haber: Hastane odasından fotoğraf paylaştı

İrem Derici'den kötü haber
Türkiye'nin Pakistan'a verdiği destek sonrası Hintliler seyahatlerini apar topar iptal etti

Türkiye savaştaki tarafını seçti, seyahatler apar topar iptal edildi
Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu

Muhabir memur zammını anlatırken arkadan gelen ses yayına damga vurdu
Eşini öldüren adam, tekerlekli sandalye ile cezaevine gönderildi

Cezaevine böyle gönderildi
Tabeladaki Türkçe kısmı karartan belediyeye kaymakamdan uyarı yazısı

Tabelayı gören kaymakamdan belediyeye uyarı: Acziyeti hemen giderin
ABD'li siyasetçi Kuran yakıp Müslümanlara hakaretler yağdırdı

Kutsal kitabımıza alçak saldırı! Kuran yakıp İslam'a hakaret etti
Ankara Büyükelçisi Barrack'tan gazetecilere skandal sözler

Ankara Büyükelçisinden skandal sözler! Açıkça hakaret etti
Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı

Hakem Kurulu onayladı! İşte milyonlarca memura yapılan zam oranı
Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye mesaj: Beni almadan dönmeyin

Kerem'den Fenerbahçe'ye mesaj
Rol arkadaşından olay hareket! Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe

Tacizle suçlanan Tayanç Ayaydın'a darbe üstüne darbe
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Adnan Oktar'ın kediciği, soyadını değiştirip özel okulda öğretmen oldu

Kediciğin yeni işini ve imajını görenler gözlerine inanamıyor
Tayanç Ayaydın, taciz iddiaları sonrası sessizliğini bozdu: Düşüncesiz davranmış olabilirim

Taciz mesajları ifşa olan Tayanç Ayaydın sessizliği bozdu
Şırnak Üniversitesi'nde iki gözde bölüm öğrencisiz kaldı

Koca üniversitede iki gözde bölüm öğrencisiz kaldı
Devlet hastanesinde olay: Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü

Çileden çıkan doktor, hasta yakınlarının üzerine yürüdü
Rusya'yı karıştıran skandal! 35 asker tazminat için birbirlerini vurdu

Ordudaki 35 asker birbirini vurdu, aralarında albay ve yarbay da var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Şırnak Üniversitesi'nde iki gözde bölüm öğrencisiz kaldı

Koca üniversitede iki gözde bölüm öğrencisiz kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.