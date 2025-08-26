Taciz iddiaları ile gündeme gelen Tayanç Ayaydın, 'Ben Leman' dizisinden çıkarıldı

Son günlerde sanat ve eğlence dünyası, ardı ardına ortaya atılan taciz iddialarıyla çalkalanıyor. Bu iddiaların merkezinde yer alan isimlerden biri de ünlü oyuncu Tayanç Ayaydın.

TAYANÇ AYAYDIN HAKKINDA TACİZ İDDİASI

Genç oyuncu Doğa Lara Akkaya, 2022 yılında ekranlara gelen "Tozluyaka" isimli dizide rol arkadaşı olduğu Ayaydın'ın kendisine sözlü ve yazılı tacizde bulunduğunu öne sürdü. Akkaya, sosyal medya hesabından Ayaydın'ın kendisine gönderdiği mesajları da ifşa etti.

TERZİOĞLU'NDAN AKKAYA'YA DESTEK MESAJI

İtirafıyla sosyal medyada büyük yankı uyandıran Akkaya'ya ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu'ndan destek geldi. "Ben Leman" isimli yeni dizide"Ayaydın ile aynı ekranı paylaşacak olan Terzioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Geçmişte ya da günümüzde... Adını koyamadığı için mobbing ya da taciz olduğunu bile bilmeden sessiz kalan... Korkularıyla, yaşıyla, yalnızlığıyla bastırılan... Ya da tüm cesaretini toplayıp ancak konuşabilen her kadının yanındayım."

AYAYDIN'I TAKİPTEN ÇIKTI

Tepkisi bununla da sınırlı kalmayan Terzioğlu, sosyal medya hesaplarında Tayanç Ayaydın'ı takip etmeyi bıraktı.

YAPIM ŞİRKETİ İLE AYAYDIN YOLLARINI AYIRDI

Terzioğlu'nun tepkisinin ardından Ayaydın'ın henüz yayına girmeyen "Ben Leman"daki geleceği de merak konusu oldu. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre dizinin yapım şirketi NTC Medya, Ayaydın ile yollarını ayırdı. Dizide "Genel Cerrah Demir" karakterini başka bir oyuncu canlandıracak.

AYAYDIN: BEN KENDİMİ YAKIYORUM

Öte yandan iddiaların ardından günlerdir sessizliğini koruyan Tayanç Ayaydın, sonunda bir açıklama yaptı. Ayaydın açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Son günlerde adım bazı mesaj ifşalarında yer aldı. Artık doğrudan ve net bir şekilde konuşma zamanı geldiğine inanıyorum. Yılbaşı gecesi bir meslektaşıma mesaj gönderdim. Bugün geriye dönüp baktığımda bu mesajın kötü niyet taşımamasına rağmen uygunsuz olarak algılanabileceğini görüyorum. Bunun için içtenlikle özür dilerim. Gelen yanıt bana mesajın hoş karşılanmadığını açıkça gösterdi ve ben de iletişimi sürdürmedim.

Şunu da açıkça belirtmeliyim: Düşüncesiz davranmış olabilirim ama kimseyi taciz etmedim. Tepkiyi anladığım anda durdum. Tacizin hiçbir türlüsü kabul edilemez ve kadınların seslerini yükseltebilmesi, kendilerini güvende hissedebilmeleri her zaman korunmalıdır.

Böylesine ciddi bir suçlamayla bugün ilişkilendirilmek, yaşanan olayın yalnızca tek bir düşüncesiz mesajdan ibaret olması benim için son derece üzücü. Kamuoyunda oluşan algının hatamla orantısız şekilde büyüdüğünü görüyorum. Bunun sonuçlarının ağırlığı beni haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bıraktı. Bu nedenle kendimi adımı ve itibarımı korumak için yargı yoluna başvurmak zorunda hissediyorum. Bu adım, kadınların seslerini duyurmaya hakkına karşı değil, yalnızca bana yönelen haksız ve ağır zararı gidermeye yöneliktir.

20 yıllık profesyonel hayatım boyunca pek çok değerli meslektaşımla saygı, işbirliği ve güven temelleri üzerinde çalıştım. Bugüne kadar bu tür bir olayla hiç karşılaşmadım. Bunun aksini düşünen bir çalışma arkadaşım varsa lütfen kanıtıyla ortaya çıkmaktan çekinmesin.

İstemeden kalbini kırdığım herkesten özür diliyorum. Tek dileğim, gerçeğin adil bir şekilde anlaşılması ve hepimizin yoluna güven ve huzur içinde devam edebilmesidir."