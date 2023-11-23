Gözaltına alınan Banu Parlak'ın ifadesi ortaya çıktı: Tehdit edildiğim için silah taşıyorum

Sosyal medya fenomeni Banu Parlak, silah paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dün polis tarafından gözaltına alınmış, evinde yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmişti. İfadesinde tehdit edildiği gerekçesiyle silah bulundurduğunu söyleyen Parlak, adliyeye sevk edildi.

SORULARA CEVAP VERMEDİ

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan Parlak, geceyi nezarethanede geçirdi. Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Parlak'ın tehdit aldığı gerekçesiyle silah bulundurduğunu söylediği öğrenildi. Parlak işlemlerinin ardından sabah saatlerinde Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Fenomen Parlak, emniyet çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.

EVİNDE SİLAH VE MERMİ BULUNDU

Haftalardır Engin ile Dilan Polat'la davalık olmasıyla gündeme gelen güzellik merkezi sahibi ve fenomen Banu Parlak, dün sosyal medya hesabından silah paylaşımları yapmasından dolayı gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında soruşturma başlatılan Parlak'ın evinde yapılan aramada ruhsatsız Glock marka tabanca ve 9 mermi ele geçirildi.

GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE DE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Banu Parlak geçtiğimiz günlerde de bir kooperatifle ilgili usulsüzlük nedeniyle gözaltına alınmış ifade verdikten sonra serbest bırakılmıştı. Olayla ilgili Instagram'dan videolu açıklama yapan Banu Parlak, "Hakkımda çıkan haberleri görüyorum ve hayretle izliyorum. Tutuklama veya gözaltı yok. Sadece yoğunluktan dolayı unuttuğum bir ifadem vardı onu verdim. Asla söylenildiği gibi bir şey yoktur, ifademi verdim ve evime gidiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BANU PARLAK VE POLAT AİLESİ ARASINDA NE OLMUŞTU?

Banu Parlak, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada 2 yıldır husumetli olduğu Engin-Dilan Polat çifti tarafından öldürülmeye çalışıldığını bunun için tetikçi tutulduğunu iddia ederek "Başıma bir şey gelirse sorumlusu Dilan Polat ve Engin Polat'tır" demişti. Çiftten şikayetçi olan Parlak'ın olayların ardından Bahçeşehir'de bulunan güzellik merkezine iki kez silahlı saldırı düzenlenmişti. Kimsenin yaralanmadığı olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında 5 Ekim günü düzenlenen operasyon ile 5 şüpheli tutuklanmıştı.

POLAT ÇİFTİ BANU PARLAK DAVASINDA DA TUTUKLANDI

Tutuklu Dilan Polat-Engin Polat çifti ile Sezgin Polat, şarkıcı Banu Parlak'ın Bahçeşehir'deki güzellik merkezinin kurşunlanmasana ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde önceki gün azmettirici olarak ifade vermiş ve işlemlerin ardından 'Silahlı saldırıya azmettirme' suçundan tutuklanmıştı.

Banu Parlak, husumetli olduğu Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanması sonrası, sevincinden dans ettiği bir video yayınlamıştı.

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