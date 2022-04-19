Son dakika: Önce kaza, sonra yangın! Ulaşıma kapanan TEM Otoyolu tekrar açıldı

Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti İzmit Çenedere Viyadüğü'nde Uğur K. idaresindeki tır, refüjdeki bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle makaslayan tırın çekici kısmında yangın çıktı.

SÜRÜCÜ HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan şoför, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangın, olay yerine gelen Kocaeli İtfaiyesi ekiplerince söndürülürken, tırın çekici kısmı kullanılamaz hale geldi.

İSTANBUL İSTİKAMETİ ULAŞIMA AÇILDI

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinin ulaşıma kapanması sonucu araç kuyruğu oluştu. Tırın kaldırılması ve yola dökülen yağ ve mazotun Karayolları ekiplerince temizlenmesinin ardından yaklaşık 2 saat kapalı kalan yol, kontrollü olarak açıldı.

GÖRGÜ TANI KAZA ANINI ANLATTI

Görgü tanığı Musa Şahin, önünde ilerleyen tırın kaymaya başladıktan sonra bariyerlere çarparak makasladığın ve yandığını belirterek, kendisinin de tıra çarpmamak için frene basınca kaymaya başladığını ve makasladığını kaydetti.

İşte olay yerinden görüntüler;