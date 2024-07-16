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Kağıt fabrikasındaki yangında 5'nci gün! 250 bin metrekarelik alan "Yanardağ" görünümü aldı

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Aydın'da bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda 5 gündür devam eden yangın, bölgeye adeta yanardağ görünümü verdi. 250 bin metrekarelik alanda etkili olan alevleri söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Aydın'da Söke OSB içerisinde bulunan Kipaş Kağıt Fabrikası'nda cuma günü akşamüzeri başlayan yangında 4 gün geride kaldı. 5 gündür yanan ve yaklaşık 250 bin metrekarede etkili olduğu belirtilen yangında Söke OSB adeta yanardağ görünümü aldı.

DİĞER FABRİKALARA SIÇRAMAMASI İÇİN MÜCADELE EDİLİYOR

Söndürme çalışmalarının aralıksız devam ettiği yangında fabrikanın depolama alanındaki tüm kağıtlar yanarken yangının bölgedeki diğer fabrikalara sıçramaması için de çalışmalar devam ediyor.

Kağıt fabrikasındaki yangında 5'nci gün! 250 bin metrekarelik alan 'Yanardağ' görünümü aldı

23 İLDEN TAKVİYE EKİP GÖNDERİLDİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı söndürme ekipleri başta olmak üzere 23 ayrı ilden bölgeye gelen söndürme ekiplerinin 12 Temmuz Cuma günü saat 17.15'ten bu yana sürdürdüğü çalışmalardan henüz sonuç alınamadı.

Kağıt fabrikasındaki yangında 5'nci gün! 250 bin metrekarelik alan 'Yanardağ' görünümü aldı

YANAN HER DEPODA HORTUM OLUŞUYOR

Fabrikanın yaklaşık 250 bin metrekareye ulaşan depolama alanındaki binlerce ton atık kağıdın tamamının alevlere teslim olduğu yangında ortaya çıkan görüntüler Söke OSB'ye adeta yanardağ görünümü verdi. Bölgede ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları devam ediyor.

Kağıt fabrikasındaki yangında 5'nci gün! 250 bin metrekarelik alan 'Yanardağ' görünümü aldı

Kağıt fabrikasındaki yangında 5'nci gün! 250 bin metrekarelik alan 'Yanardağ' görünümü aldı

Kağıt fabrikasındaki yangında 5'nci gün! 250 bin metrekarelik alan 'Yanardağ' görünümü aldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yanardağ Kipaş OSB 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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