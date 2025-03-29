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Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi

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Kağıthane'de erkek arkadaşının evine gelen ve alkollü olduğu öne sürülen kadın, bina sakinlerine bağırarak küfür etti. Tartışma çıkması üzerine bir erkek, kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Diğer kadınların "Vur hak etti" diyerek bağırdığı kadın, erkek arkadaşı tarafından taksiye bindirildi ardından da olay yerinden ayrıldı.

Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan bir erkek, kız arkadaşını evine çağırdı. Evde alkol aldığı öne sürülen kadın ardından dışarı çıktı. Binanın girişinde bağırarak küfür eden kadınla mahalleli arasında kavga çıktı. Sokağa inen bina sakinleri, kadını sakinleştirmeye çalıştı ancak kadın küfür etmeye devam etti.

"VUR HAK ETTİ" ÇIKIŞI

Bunun üzerine bir erkek küfür eden kadına tekme tokat saldırdı. Diğer kadınlar ise yaşananlara "Vur hak etti" sözleriyle destek verdi. Kadının bir arkadaşı ise "Yapmayın annesi yok" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Diğer kadınlar ise 'Ne yapalım yoksa' sözleriyle kadının kız arkadaşına tepkilerini dile getirdi. Yaşanan kavganın ardından bir süre yerde kalan kadın, erkek arkadaşı tarafından çağrılan taksiye binerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaşanan kavgada tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Sokakta kadına şiddet! Mahalleliden 'Vur hak etti' sözleriyle destek

Sokakta kadına şiddet! Mahalleliden 'Vur hak etti' sözleriyle destek

Sokakta kadına şiddet! Mahalleliden 'Vur hak etti' sözleriyle destek

Sokakta kadına şiddet! Mahalleliden 'Vur hak etti' sözleriyle destek

Sokakta kadını evire çevire dövdü, mahalleli 'Vur hak etti' diye destek verdi
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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