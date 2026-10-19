Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den ayrılıp bağımsız devam edecek

Karaburun Belediye Başkanı Erdoğan, Yeni Parti'den ayrılıp bağımsız devam edecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı. Erdoğan, sosyal medya açıklamasında görevine bağımsız olarak devam edeceğini ve Karaburun'a hizmet önceliğinin değişmediğini bildirdi.
Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa ettiğini ve görevine bağımsız olarak devam edeceğini bildirdi.
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada siyasi yaşamı boyunca önceliğinin Karaburun'a ve hemşehrilerine hizmet etmek olduğunu belirtti.
Halkın iradesine saygıyı, ortak aklı ve kamu yararını tüm sorumlulukların üzerinde tuttuğunu ifade eden Erdoğan, Yeni Parti üyeliğinden istifa kararı aldığını kaydetti.
Erdoğan, "Bu kararım, Karaburun'a olan bağlılığımda, hemşehrilerime karşı taşıdığım sorumlulukta ve ilçemizin geleceği için çalışma kararlılığımda herhangi bir değişiklik anlamına gelmemektedir. Karaburun Belediye Başkanı olarak görevime bağımsız şekilde devam edeceğim." ifadelerini kullandı.