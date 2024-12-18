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Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar

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Ataşehir'de, caddede yürüyen genç kadını takip eden iki kişi 'Sivil polis' olduklarını söyleyip zorla götürmek istedi. Şüphelilere inanmayan kadın, yaşadığı panikle kocasını aradı. Şüpheliler olay yerine gelen adama kurşun yağdırdı.

Akıllara durgunluk veren olay İstanbul'un göbeğinde Ataşehir'de yaşandı. İki şüpheli, kendilerini Sivil polis' olarak tanıttıkları karı-kocaya adeta dehşeti yaşattı.

ŞÜPHELİLER KISA SÜREDE YAKALANDI

Olay, 17 Aralık Salı günü Ataşehir Aşık Veysel Mahallesi'nde Mustafa Kemal Caddesi'nde saat 16.25 sıralarında meydana geldi. 5 aylık hamile olan Şeyda Şahin (31) cadde üzerinde yürüdüğü sırada, arkasından gelen T.A.B (37) ve E.B.B. (38) isimli şüpheliler sivil polis olduklarını söyleyip kendilerini Gülcan Öztürk adında bir kadının yanına götürmesini istediler. Şeyda Şahin polis olmadıklarını anlayıp, bahsettikleri kişiyi tanımadığını söyleyerek bir mağazaya girip eşini aradı. Olay yerine gelen Eşi İbrahim Şahin ve şüpheliler arasında tartışma çıktı. Ardından, şüphelilerden biri yanında bulunan silah ile İbrahim Şahin'i sol bacağından vurarak yaraladı. Kurşun Şahin'in cebindeki telefona isabet etti. Kardeş oldukları öğrenilen T.A.B ve E.B.B. olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay çok sayıda polis ve ambulans ekini sevk edildi. Yaralanan İbrahim Şahin Göztepe Hastanesine kaldırılırken, şüpheliler ise Ataşehir Asayiş Büro Ekipleri tarafından T.A.B ve E.B.B.'nin işlettiği bir büfede yakalanarak gözaltına alındı. Şeyda Şahin ve eşi İbrahim Şahin o anları anlattı.

Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar

"KURŞUN TELEFONA İSABET ETTİ"

Bacağından vurulan İbrahim Şahin, "Dün saat 15.30 sıralarında eşim arkasından takip eden bir kişi tarafından tacize uğradı. Kendini sivil polis olarak tanıtıyor. 'Gelmek zorundasınız' diyor. Oradan çıkan bir esnaf bunun böyle olmayacağını polis ise eğer kimliğini göstermesi gerektiğini söylüyor. O da 'Sizlik bir sorun yok, ben polisim kimlik göstermeyeceğim' diyor. Ondan sonra orada esnaf sahip çıktığı için sivil polis denen şahıs gidiyor. Ben daha sonra olay yerine gidiyorum. Kurşunlandığım yerde o şahsı görüyorum. Sonra koluna giriyorum, 'Madem sivil polissiniz, bana kimliğini gösterin. Benimle uğraşmayın, sorunuz kötü olur' dedim 'O insan benim eşim, gebe. Yani ne olursa olsun bana bir açıklama yapılabilir, polis iseniz kimliğinizi gösterin. Değilseniz de sebebini söyleyin' dedim. Orada aramızda tartışma çıktı, kavga ettik. Beni vuran şahıs sorgusuz sualsiz silahını çıkardı. Ben de silahını çıkarttığını görünce silahına sarıldım. Ön cebime isabet etti. Allahtan da orada telefonun varmış da telefona isabet etti. Telefon parçaları, bacağımda ve telefon darbesiyle beraber bacaktaki kaba kemik kırılıyor. 5 gün içerisinde ameliyata geçeceğim. Tanımıyoruz şahsı" dedi.

Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar

"BUTİĞE SIĞINMAK ZORUNDAYDIM"

Şeyda Şahin ise, "Butiğe girdim. Eşim beni oraya bıraktı. Butiğe sığınmak zorundaydım. Dışarı zaten çıkamadım. Dışarıdan silah sesini duyduktan sonra ben kendimi kaybettim. Ne yapacağımı şaşırdım. Bir anda oldu. Yolda yürürken ben akrabama gidecektim çay içmeye. Bir anda beyefendi benim yanıma geldi, 'Beni Gülçin Öztürk veya Gülcan Öztürk isimli şahsın yanına götürmeni istiyorum' dedi. Götür dedi, zorladı. 'Beyefendi dedim ben sizi tanımıyorum, kimsiniz?' dedim. Beni dedi götüreceksin. Ondan sonra bana sivil polisim dedi. Dedim ki 'Beyefendi ama ben sizi tanımıyorum, siz beni tanıyor musunuz?' diye sordum. Tanıyıp tanımadığımı söylemedi bana. Esnaf zaten korktuğu için hiçbir şey yapamadı. Bir tane esnaf sahibi çıktı kapıya. O dedi 'Ne oluyor kardeş?' dedi. O da 'seni ilgilenmez birader' dedi. Adam içeri girdi korkudan. Hamileyim dedim. 'Gebe olman beni ilgilendirmez' dedi.

Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar

"AYAĞINA SIKMIŞLAR"

Enaf olan Okan Ayvalıtaş, "Kapıda beklerken iki kişiyi gördüm konuşuyorlardı. Biraz hararetli konuşuyorlardı. Hani bir şey anlamadım. Çok normal kendi aralarındaki bir muhabbettir diye düşündüm. Sonra kız arkadaşım dükkandayken geldi baktı. Yani eşini bırakmış içeriye, olay başına gelen insan. Geldi içeriye bıraktı eşini. Ondan sonra çıkmış gitmiş kapıdan. O sıra zaten olay gerçekleşmiş. Ayağına sıkmışlar sanırım. Ben geldiğimde kamera kayıtlarına baktığımda, yapanın o benim kapıda gördüğüm kişiler olduğunu gördüm. Şans eseri hatta mermi de telefonuna denk gelmiş " dedi.

Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar

"ADAM YIKILDI"

Olayın gerçekleştiği oto yıkamada çalışan Gencol Azizoğlu, "Oradan köpük dolduruyordum. Birileri arkamıza geldi, tak diye bir silah sesi duyuldu. Arkamıza baktık. Neyin ne olduğunu anlamadık. Baktığımız zaman üç kişi olduğunu gördük" dedi. Hızır Çoban ise, "Orada silah sesi geldi. Adam yıkıldı. Çok da profesyoneldi" " ifadelerini kullandı.

Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar

İKİ KARDEŞİN TOPLAM SUÇ KAYDI 17

Saldırganlardan T.A.B.'nin 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 10 adet suç kaydı bulunduğu, E.B.B.'nin ise 'tehdit', 'kasten yaralama' suçlarından toplam 7 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.

Sivil polis yalanıyla zorla götürmek istediklerini kadının kocasına kurşun yağdırdılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (6)

Haber YorumlarıAtilla Han:

bununla beraber 11 olur sonra adli kontrol ile serbest kalırlar

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Haber Yorumlarısezgin sucin:

suc kayıtları var ve hala bu caniler dışarda adamı sakat bıraktılar

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Haber YorumlarıFuat K:

eğer bunlar da yakalanıp serbest kalırlarsa, kimse kusura bakmasın adalet bitmiş derim.

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Haber Yorumlarıekrem celebi :

ne olacak bu ulkenın halıı her yerde bır kaos ekomıde kaos adalette kaos sokaklarda kaos emeklı işci maaslarında kaos

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Haber YorumlarıSami İşgören:

birinin 11 diğerinin 8kaydı olur, sayfa böyleeee dolup gider.la bu nasıl adelet daha kaç kişinin canının yanmasını bekliyorsunuz.bu pisikopatlara dur diyecek kanun yokmu?

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Haber YorumlarıAli Ceylan:

Ben 5 sene önce birine bi sopa vurdum savcı beni çağırmış tekrar ifade vermeye ne güzel adalet adamlara bak bide

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