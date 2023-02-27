Şişli'de torbacıları darp eden gençler o anları anlattı: Biz mahallemizde uyuşturucuya karşıyız, bir güzel dövdük

Şişli Okmeydanı'nda torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarını önce darp eden ardından da itiraf ettiren mahalleli o anları anlattı. Gençler, "Uyuşturucu satıyorlarmış biz kendi mahallemizde böyle şeylere karşıyız. Hep birlikte toplandık yakaladık bir güzel dövdük" dedi.

Şişli Mahmut Şevket Paşa Mahallesi'nde dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen olayda, akşamüstü iki şahıs sokak üzerinde eroin diye bilinen uyuşturucu madde satmak istedi. Bunu fark eden mahalleli iki şahsı yakaladıktan sonra tekme ve yumruklarla darp etti.

ÖNCE DARP EDİP SONRA POLİSE TESLİM ETTİLER

Yüzü kanlar içinde kalan iki şahıs mahalleli tarafından konuşturularak uyuşturucu sattıklarını itiraf etti. Şahısların üstlerinden ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen binlerce lira ve 6 paket satışa hazır eroin maddesi ele geçirildi. Şahıslar ardından ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

"BİR GÜZEL DÖVDÜK"

Olayla ilgili konuşan bir genç, "Biz bu mahallenin gençleriyiz. Dün akşam kahvede çay içerken ufak bir kardeşimiz yanımıza geldi. Burada uyuşturucu ve eroin satıldığını söyledi. Kalabalık bir arkadaş grubumuz var toplandık gittik 30 dakika takip ettik. Gerçekten uyuşturucu satıyorlarmış biz kendi mahallemizde böyle şeylere karşıyız. Pislikten dolayı arkadaşlarımızı kardeşlerimizi kaybettik. Hep birlikte toplandık yakaladık bir güzel dövdük. Güzel de yaptığımıza inanıyorum halkta destek çıktı bize." dedi.

"KARDEŞLERİM GEREKENİ YAPMIŞ"

Bir başka mahalleli ise, "Söyleyecek fazla bir şey yok kardeşlerim gerekeni yapıp polise teslim etmiş. Mahallemizde hep birlikte uyuşturucu satışına karşı duruyoruz. Esnafız mahallemizde istemiyoruz benim de üç tane çocuğum var onların da uyuşturucu kullanmasını istemem. Kardeşlerimden Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

"GEREKEN SAVAŞI VERMEYE HAZIRIZ"

Bir diğer genç ise, "Mahallemizin uyuşturucudan uzak olmasını istiyoruz elimizden geldiğince buna çaba gösteriyoruz. Gereken savaşı vermeye hazırız bu mahalle için." diye konuştu.