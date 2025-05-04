Sırrı Süreyya Önder'e veda! İlk tören AKM'de yapılıyor

İstanbul Beşiktaş'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonrasında aort damarı yırtılan ve kaldırıldığı hastanede 18 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören DEM Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder dün hayatını kaybetmişti.

İLK TÖREN AKM'DE YAPILIYOR

Çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Sırrı Süreyya Önder için ilk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılıyor. Önder'in cenazesi Akm'ye getirilirken o anlarda kalabalık bir grup tabutunun üzerine karanfiller bıraktı. Salonu dolduran binler ise alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, "Yaşasın halkların kardeşliği", "Sırrı yoldaş ölümsüzdür" ve "Sırrı'ya sözümüz barış olacak" sloganları attı.

TÖRENE AHMET TÜRK DE KATILDI

Akm'deki törene s on dönemde kanser tedavisi gören Mardin Büyükşehir Belediye Eş başkanı Ahmet Türk'ün de katılması dikkat çekerken, AKM önündeki kalabalık da kameralara saniye saniye yansıdı.

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOĞRAĞA VERİLECEK

Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi AKM'de düzenlenecek törenin ardından Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne götürülecek. Burada ikindi namazından sonra kılınacak cenaze namazının ardından Sırrı Süreyya Önder'in naaşı Zincirlikuyu Mezarlığında toprağa verilecek.

AKM ÖNÜNDE GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Sırrı Süreyya Önder için bugün İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenecek anma töreni öncesi Taksim Gezi Parkı çevresinin polis bariyerleriyle kapatıldı. Öte yandan törenin gerçekleştirileceği AKM önünde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ÖZGÜR ÖZEL DE ÇELENK GÖNDERDİ

Önder'in cenaze töreni için siyasetçilerden çelenk geldi. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Devlet Bahçeli ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy çelenk gönderen isimler oldu.

TAZİYELER DEVAM EDECEK

DEM Parti ayrıca, pazartesi gününden itibaren İstanbul'da Cemal Reşit Rey Gösteri Merkezi'nde ve diğer illerdeki DEM Parti il/ilçe örgütlerinde taziyelerin kabul edileceğini bildirdi.