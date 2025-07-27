Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Haber Videosu

Sinop'ta 53 yaşındaki bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemelerinin ardından netlik kazanacak.

Sinop'ta merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de yer alan bir apartmanın 2. katında yaşayan 53 yaşındaki Gülay Yaman'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu bir tanıdıklarına bildirdi.

Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

HAYATINI KAYBETTİ

Durumdan haber olan tanıdığın ihbarı üzerine de bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, evde Gülay Yaman'ın hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Yaman'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemelerinin ardından netlik kazanacak.

Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa
Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı

Köyün tamamı kül oldu, bir tek burası sağlam kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
72 milyon euroluk yıldız, Trabzonspor'a önerildi

72 milyon euroluk yıldız Süper Lig devine önerildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.