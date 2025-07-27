Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
Sinop'ta 53 yaşındaki bir kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken kadının kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi işlemelerinin ardından netlik kazanacak.
Sinop'ta merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de yer alan bir apartmanın 2. katında yaşayan 53 yaşındaki Gülay Yaman'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu bir tanıdıklarına bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Durumdan haber olan tanıdığın ihbarı üzerine de bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, evde Gülay Yaman'ın hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK
Olayla ilgili inceleme başlatılırken Yaman'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemelerinin ardından netlik kazanacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - 3.Sayfa