Sinop'ta yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Sinop'ta merkez ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de yer alan bir apartmanın 2. katında yaşayan 53 yaşındaki Gülay Yaman'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu bir tanıdıklarına bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumdan haber olan tanıdığın ihbarı üzerine de bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen itfaiye ekipleri kapıyı açarak içeri girdi. Ekipler, evde Gülay Yaman'ın hareketsiz yattığını tespit etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELLİ OLACAK

Olayla ilgili inceleme başlatılırken Yaman'ın kesin ölüm nedeni, Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsi işlemelerinin ardından netlik kazanacak.