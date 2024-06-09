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Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü

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Kocaeli'de AYT'ye gireceği okula gelen bir öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler mazgalı kaldırıp bulunduğu yerden çıkardıkları kimliği öğrenciye teslim etti. Kimliğini alan genç kız gözyaşlarına hakim olamadı.

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde sınava girecek bir öğrenci, kimliğini okulun çevresinde bulunan mazgala düşürdü. Kimlik itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılırken, genç kız ise duygu dolu anlar yaşadı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olay, Dumlupınar Mahallesi'ndeki özel bir okulun çevresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailesiyle birlikte AYT'ye gireceği okula gelen öğrenci, sınavın başlamasına 40 dakika kala kimliğini mazgala düşürdü. İhbar üzerine adrese Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler kimliği çıkarmak için çalışma başlattı. Bu sırada öğrenci ise sınava yetişemeyeceği korkusuyla panikle itfaiye ekiplerinin çalışmalarını izledi.

Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Mazgalı kaldıran ekipler, kimliği bulunduğu yerden çıkararak öğrenciye teslim etti. Sınav saatinden önce kimliğin çıkarılması vatandaşlara da rahat bir nefes aldırdı. Kimliğini aldıktan sonra gözyaşlarına hakim olamayan genç kız yakınları tarafından teskin edildi.

Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü

Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü

Sınava 40 dakika kala kimliğini okul çevresindeki mazgala düşürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kartepe Kocaeli İtfaiye 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (11)

Export 86:

Eğer çeyrek altın takılacak sa bu kardeşimize takılmalı helal olsun sınav günü sınav öncesi kimliği mangal düşürmek büyük başarı

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Turbo Levent:

MARALLL AKKŞENERİN AMPULL BAHÇESİNE DÜŞMESİNDEN KÖTÜ DİİL

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Perwer:

O da amacına ulaştı. (Sosyal medya)

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Bükücü:

Kimlik çıkarıldı ve atanamayan mezunlar listesine bir kişi daha eklendi.

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Harbi Vatandaş:

Bükücü:Atananlar nasıl atandı çalışırsan atanırsın ama burda boş boş konuşursan başka yere atanırsın..

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MM İİ:

Kahraman Türk itfaiyecisi.

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Ubeydullah Kılınçaslan:

Bu talihsiz olaylar neden hep kadınların başına geliyor anlamış değilim dünde biri 1 saat erken geldiği halde geç kalmış

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Baba Can:

Bu gencleri at yarisi gibi hazirlayip sene de bir gun tek saatte sinav sacmaligindan kurtarilmali bir tek biz de var boyle bir sacmalik ilise yi bitiren bir genc universite yi okuyabilmeli yurt disina bu kadar insan cikiyor kimse neden bu sacmaligi konusmuyor kac yildir ayni

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Benim Kkk:

Bazi yerlerde gereksiz bicak gibi keskin kurallar ayni yolun devaminda çeşme başinda ise yandascilik, kayirmacilik alip basini gidiyor peki is liyakata gelince neden boyle keskin kurallr yok cunku orasi cesme basi tum mesele burada... kiz kimligini alamasa sinava giremeyecek caresi de yok ama kimligi mazgalda bir tutanak bu isi haledemez mi kimlik onun cikmazsa sinavini yine iptal et

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3
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adalet adaletiçin:

sal.ak ya

0
3
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