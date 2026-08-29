Haberler

Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim

Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim Haber Videosunu İzle
Leao'dan flaş itiraf: Galatasaray için onları reddettim
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray'ın yeni transferi Portekizli futbolcu, Rafael Alexandre Conceiçao Leao İstanbul'a geldi. Açıklamalarda bulunan Portekizli yıldız, çarpıcı bir itirafa imza atarak "Galatasaray için Aston Villa'yı reddettim'' dedi.

Süper Lig devi Galatasaray, transfer döneminin son günlerine yaklaşılırken kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. 

LEAO, GALATASARAY'DA

Sarı-kırmızılılar, Portekizli futbolcu Rafael Alexandre Conceiçao Leao'yu kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu, transfer görüşmelerini tamamlamak üzere İstanbul'a geldi. İtalyan ekibi Milan'dan kadroya katılan yıldız futbolcuyu taşıyan özel uçak, saat 16.00 sıralarında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yaptı. Rafael Leao, pasaport kontrollerinin ardından kapıdan çıkış yaptığı esnada taraftarlar tezahüratta bulundu. 

''ONLARA ÇOK MÜTEŞEKKİRİM''

Basın mensuplarına duygularını aktaran Leao, sarı-kırmızılı taraftarlara teşekkür ederek, "Galatasaray taraftarı buraya geldiği için onlara çok müteşekkirim" dedi.

''OSIMHEN İLE İYİ ARKADAŞIZ''

Victor Osimhen ile ilgili gelen soruyu yanıtlayan Leao, "Osimhen ile zaten iyi arkadaşız. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde çok iyi şeyler başarabileceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

''ASTON VILLA'YI REDDETTİM''

Portekizli futbolcu transfer döneminde Aston Villa'nın ilgisiyle ilgili ise şunları söyledi: "Hazirandan beri başkan ve başkan vekili Jorce da çok bastırıyorlardı. Bunun olması için çok uğraştılar. Galatasaray için Aston Villa'yı reddettim. Şu anda çok heyecanlıyım. Heyecanlı bir şekilde maçlara çıkmayı bekliyorum." 

GÖZTEPE MAÇINI İZLEYECEK

Portekizli futbolcunun, bu akşam Galatasaray'ın sahasında Göztepe ile oynayacağı maçı tribünden takip edeceği öğrenildi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
'Fidan Hoca' tutuklandı

Fidan hoca için yolun sonu

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Büyükelçiyi, Dışişleri'ne çağırdık! Bu saldırının izahı isteniyor
Bakırhan: PKK'nın dağ kadroları sosyal ve siyasal yaşama katılacak

"Elinde silah olan PKK'nın dağ kadrosu siyasal yaşama katılacak"
2 kişinin öldüğü İETT otobüsü kazasına neden olan araç sürücüsü tutuklandı

O sürücü tutuklandı! Görüntüyü izleyin, hak vereceksiniz

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tesettüre giren efsane voleybolcu Aysun Özbek yıllar sonra ortaya çıktı

Tesettüre giren efsane voleybolcu yıllar sonra ortaya çıktı
Başakşehir'den Lemina için açıklama

Başkan canlı yayında açıkladı: Galatasaray'dan transfer
Tunus'ta aşırı sıcaklar can alıyor: Doktorlar olağanüstü hal çağrısı yaptı

Dünyanın en sıcak 2. kentinde hastaneler doldu, ölü sayısı artıyor
Fenerbahçe'de Talisca şoku! Samsunspor maçında yok

Fenerbahçe'den Talisca açıklaması geldi
Rakamlar şaşırttı! Türkiye'de lisanslı İHA pilotu sayısı 1,8 milyonu geçti

Vatandaş lisans almak için sıraya girdi
Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu

Tam bir kamyon dolusu! Emekler saniyeler içerisinde yok oldu