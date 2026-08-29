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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'inden beklenmedik mağlubiyet
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Lig'in 4. haftasında sahasında Polessya'ya 2-0 kaybetti.

Ukrayna Premier Ligi'nin 4. haftasında Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ile Polissya karşı karşıya geldi. Lviv Arena'da oynanan mücadeleyi Polissya, 2-0 kazandı.

SHAKHTAR KENDİ SAHASINDA KAYIP

Konuk ekip Polissya'ya galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Oleksandr Nazarenko ve 74. dakikada Oleksandr Andriievskyi kaydetti.

BU SEZON İLK KEZ KAYBETTİ

Bu sonuçla birlikte bu sezon ilk kez kaybeden Shakhtar Donetsk, 9 puanda kaldı. Polissya da puanını 9'a yükseltmeyi başardı. Ligin bir sonraki maç haftasında Shakhtar Donetsk, FK Karpati deplasmanına gidecek. Polissya, Kuvrivka'yı sahasında ağırlayacak. 

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