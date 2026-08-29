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Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu

Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu Haber Videosunu İzle
Batman'da annesini öldürüp çöp konteynerine attı, emniyete gidip teslim oldu
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Batman’da 50 yaşındaki kadın, evinin avlusundaki çöp konteynerinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin ardından 30 yaşındaki oğlu polise giderek annesini öldürdüğünü itiraf etti.

Batman’da 50 yaşındaki bir kadın, evinin avlusundaki çöp konteynerinde ölü bulundu. Annesini öldürdüğünü söyleyerek polise teslim olan 30 yaşındaki oğlu ise gözaltına alındı.

ANNESİNİ ÖLDÜRÜP ÇÖP KONTEYNERİNE ATTI

Korkunç olay, saat 16.00 sıralarında Petrolkent Mahallesi 2815’inci Sokak’ta meydana geldi. S.C., evinin avlusundaki konteynerde eşi Seve Cihangir’in bıçaklanarak öldürülmüş halde cansız bedenini buldu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Seve Cihangir’in cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

TESLİM OLDU

Bu sırada Cihangir’in oğlu H.C., Emniyet Müdürlüğü’ne giderek annesini öldürdüğünü ve teslim olmak istediğini söyledi. Bunun üzerine H.C. gözaltına alındı. H.C.’nin psikolojik rahatsızlığının bulunduğu öne sürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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