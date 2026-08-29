2'de 2! Hull City'den Premier Lig'e tarihi başlangıç

İngiltere Premier Lig'de yeni sezona iddialı bir başlangıç yapan Acun Ilıcalı'nın sahibi Hull City, ligdeki çıkışını sürdürüyor. Ligin ilk haftarasında Manchester United'ı deviren İngiliz ekibi, Coventry City ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynayan Hull City, mücadeleyi 1-0 kazandı.

SON ANLARDA 3 PUANI GETİREN GOL

Konuk ekip Hull City'ye galibiyeti getiren golü 82. dakikada Liam Millar attı. Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve maçı Hull City kazandı.

2'DE 2 İLE MUHTEŞEM BAŞLANGIÇ

Hull City, bu sonuçla birlikte ligde 6 puana ulaştı. Coventry City ise ilk iki haftada puan alamadı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, sahasında Aston Villa'yı ağırlayacak. Coventry, Manchester City deplasmanına gidecek.