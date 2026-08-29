Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: Yaralılar var

İstanbul’un Beykoz ilçesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde seyir halinde olan ve sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda bulunan yayaların arasına daldı.

YARALILAR VAR

Kazada yaralananlar olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralıların sağlık ekipleri tarafından müdahalesi sürerken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.