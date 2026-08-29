Samsunspor'da Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli eksik
Samsunspor, Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Kırmızı-beyazlılarda Fenerbahçe maçı öncesi 4 önemli sakatlık bulunuyor.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında 30 Ağustos Pazar günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.
MAÇ SAAT 21.30'DA
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 21.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Yasin Kol yönetecek. Ligde sezonun ilk maçında konuk ettiği Göztepe ile 3-3 berabere kalan kırmızı-beyazlı takım, sonraki müsabakasında Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-0 yendi.
KARADENİZ EKİBİNDE 4 ÖNEMLİ EKSİK
Samsunspor, topladığı 4 puanla ligin üçüncü haftasına averajla üçüncü sırada girdi. Karadeniz ekibinde Jaures Assoumou, Marius Mouandilmadji, Elayis Tavsan ve yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger, Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.