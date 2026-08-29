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Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi

Ozan Kabak'ın golü Hoffenheim'a yetmedi
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Bundesliga'nın ilk haftasında Hoffenheim, deplasmanda Köln'e 3-2 mağlup oldu. Milli futbolcu Ozan Kabak, takımının ikinci golünü kaydetmesine rağmen yenilgiyi engelleyemedi.

Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Köln ile Hoffenheim karşı karşıya geldi.  Cologne Stadyumu'nda oynanan maçı Köln, 3-2 kazandı.

OZAN KABAK'IN GOLÜ YETMEDİ

Ev sahibi Köln'e galibiyeti getiren golleri 51. dakikada El Mala, 72 ve 82. dakikada Dallinga kaydetti. Hoffenheim'ın golleri 27. dakikada Daghim ve 67. dakikada milli oyuncu Ozan Kabak'tan geldi. 

HOFFENHEIM MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte sahadan 3-2 galip ayrılan Köln, sezona 3 puanla başlamayı başardı. Ozan Kabak'ın formasını giydiği Hoffenheim ise ilk maçında puanla tanışamadı. 

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