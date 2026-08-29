Haberler

Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet

Muğlaspor'dan 1. Lig'de tarihi galibiyet
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tarihinde ilk kez 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, evinde Boluspor'u 2-0 yenerek bir ilki gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlılar yeni çıktıkları 1. Lig'de hem ilk gol sevincini yaşadı, hem de ilk kez kazandı.

Tarihinde ilk kez mücadele ettiği 1. Lig'de geride kalan 3 maçında Sarıyer'e 2-0 yenilip, Bandırmaspor ve Bodrum FK ile golsüz berabere kalan Muğlaspor, Boluspor maçında coştu. 

MUĞLASPOR İLKLERİ YAŞADI

Geçen sezon 3. Lig ekibi Karşıyaka'da forma giyen Yasin Uzunoğlu 2 kez fileleri sarsarak kulüp tarihine geçti. Önce 6. dakikada ağları havalandıran Yasin, 46. dakikada bir sevinç daha yaşadı. Yasin Uzunoğlu'nun golleriyle galibiyete uzanan Muğlaspor, Bodrum İlçe Stadı'nda büyük sevinç yaşadı. Böylece Yeşil-beyazlılar yeni çıktıkları 1. Lig'de hem ilk gol sevincini yaşadı, hem de ilk kez kazandı.

YALÇIN KOŞUKAVAK: DAHA ORGANİZE BİR OYUN OYNAMAMIZ GEREKİYOR

Muğlaspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi. Eski takımı Boluspor'a karşı kazandıklarını belirten tecrübeli teknik adam, ''Rakibimizin zor durumda olduğunu biliyorum. Çünkü, orada iki sezon çalıştım, umarım toparlarlar. Oyuna iyi başladık. İlk yarının başında bir gol ve ikinci yarının başında bir gol bulduk. Bir de rakip 52. dakikada kırmızı kart görünce oyun bizim adımıza tamamen kolaylaştı. Oyundan memnun değilim ama bunda oyuncularıma da haksızlık etmek istemiyorum. Kolay bir şey değil, 22 oyuncu, toplam bir aydır tam manasıyla hazır değil. Daha zor rakipler var, daha organize bir oyun oynamamız gerekiyor. Boluspor'a da bir an önce toparlanmalarını diliyor, başarılar diliyorum. Orada çok dostum var, çok iyi zamanlar geçirdim.'' dedi.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
Yeni Parti Milletvekili Cemal Enginyurt'un danışmanı Cem Tekinoğlu gözaltına alındı

Yeni Partili Milletvekilinin sağ kolu gözaltına alındı
Beykoz’da otomobil yayaların arasına daldı: 6 yaralı

İstanbul'da otomobil yayaların arasına daldı! Çok sayıda yaralı var
Giresun Valiliği, vatandaşı tehdit ettiği öne sürülen Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ömer Tekin hakkında soruşturma başlattı

Valiliğin basın müdüründen vatandaşa skandal sözler
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu

Cinsel saldırı mağduru kadının maaşına haciz konuldu
Özgür Özel, seçim vaadini ağzından kaçırdı: Söylemeyecektim

Seçim vaadini ağzından kaçırdı
'Fidan Hoca' tutuklandı

Fidan hoca için yolun sonu

Güzellik merkezinde gizli kamera skandalı! Tam 14 bin video

Bir ilçe diken üstünde! 14 bin gizli kamera kaydı var

Ehliyet sınavlarında bir dönem sona erdi

Bir dönem sona erdi! Ehliyet sınavlarında devrim gibi yenilik

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Ceyda Düvenci evlendi! İşte sürpriz nikahtan ilk kareler

Kasımpaşa'dan maç sırasında evi yanan ressama destek

Birkaç kendini bilmez evi yaktı! Kiracıya destek ummadığı yerden geldi