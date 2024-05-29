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Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

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Geçtiğimiz aylarda Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilen Dilan Polat'ın anne ve ile annesini öldürüp parçalara ayıran cani katil Rabia Çataklı ile birlikte kaldığı ortaya çıktı. Cezaevinde kendisine zarar verdiği için yeniden hastaneye sevk edileceğini öğrenen Polat, Çataklı ile birlikte kalmamak için cezaevi yönetimine orada kalmak için dilekçe verdi.

Geçtiğimiz sene kasım ayında tutuklanan Dilan Polat, geçtiğimiz aylarda psikolojik olarak kendisini iyi hissetmediği için Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edilmişti. Polat'ın o dönem anne ve anneannesini öldürüp parçalara ayıran cani katil ile birlikte kaldığı ortaya çıktı. Bir kez daha hastaneye sevk edilmesi planlanan Dilan Polat, harekete geçti.

"RABİA ÇATAKLI İLE KALMAK İSTEMİYOR"

YouTube kanalında yayınladığı videoda Dilan Polat'ın hastane ve cezaevi süreciyle ilgili bilgiler veren gazeteci Emrullah Erdinç, " Dilan Polat, yılbaşında hastaneye sevk edildiğinde annesini 110, annesini de 6 yerinden parçalayarak sokağa atan Rabia Çataklı ile aynı koğuşta kaldı. Çataklı'nın durumunu öğrenen Polat, sabaha kadar uyuyamadı. Hatta o dönem kendisiyle moda olan kalpli pijama takımını da beğendiği için Rabia Çataklı'ya hediye etti. Hastanede kalmak istemediği için dilekçe veren Polat 'Ben burada kalacağıma kardeşim Sıla ile kalmak istiyorum' diyerek dilekçe verdi ve cezaevine sevk edildi. Yeni yapılan Adli Tıp raporunun ardından yeniden hastaneye sevk edilmesi konuşulan Dilan Polat, cezaevi yönetimine dilekçe vererek 'Sağlık durumum verilen ilaçlardan dolayı iyi' dedi. Dilan Polat, Rabia Çataklı ile aynı hastane koğuşunda kalmak istemiyor. Verilen kararın ne olacağı ise ilerleyen günlerde belli olacak" dedi.

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

AİLESİNİ KATLEDİP KENDİ PARMAĞINI YEMİŞTİ

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen olayda psikolojik sorunları olan 31 yaşındaki Rabia Çataklı, cinnet getirip faciaya yol açmıştı. Çataklı, 56 yaşındaki annesini 110, 77 yaşındaki anneannesini de baltayla 6 yerinden parçalara ayırarak sokağa atmıştı. Gözaltına alınan Çataklı, hastanedeki sağlık kontrolünde serçe parmağını koparıp yutmuştu. 5 sakinleştirici iğne yapılarak tutuklanan cani, ifadesinde "Bunu neden yaptığımı bilmiyorum. Ölecek gibi hissettim. Mehdi olduğumu hissettim. Onların birer şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öyle yaptım. Onları öldürdüm. İkisini de çok severdim" demişti.

DİLAN POLAT OPERASYONUNDA NE OLMUŞTU?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun tarafından yapılan soruşturma kapsamında Dilan Polat ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 12 şüpheli, 5 Kasım 2023 günü tutuklanarak Marmara Cezaevine gönderilmişti. 6 aydır cezaevinde bulunan Dilan Polat hakkında, Banu Parlak'ın iş yerinin kurşunlanması ve komşularıyla yaşadıkları kavga dahil birçok soruşturma başlatılmıştı.

19 Nisan tarihinde Polat Ailesi'ne yönelik açılan ilk soruşturma olan, kara para aklama soruşturması kapsamında vergi usul kanununa muhalefet suçundan tahliye kararı verilmiş ancak diğer 3 suçtan tutukluluklarının devamına karar verilmişti.

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Serçe parmağını yiyen caniyle birlikte tedavi olmuş! Yeniden hastaneye gideceğini öğrenen Dilan Polat dilekçe verdi

Kaynak: Haberler.com / Ecem Altan - 3.Sayfa

Bakırköy Ruh Ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi Dilan Polat Bakırköy Hukuk Psikoloji 3.Sayfa Magazin Yaşam Haberler

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Yorumlar (9)

Can Reno:

VİP ler dolu canım başka yerimiz yok

47
1
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Luckyboom:

Bu stres altında yarım aklını da kaybeder. Etme bulma dünyası.

31
2
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Uzman:

Enerji dolu bir koğuş daha ne olsun enerjiiiii

23
1
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Halit:

deliler enerjisi bayağı iyidir

yanıt2
yanıt0
öncevatan:

en başta suit oda belirtseydin keşke, şu an yerler dolu idare et bayan enerji

7
0
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birol çınar:

ilahi adalet

4
0
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birol çınar:

etme bulma dünyası herkes hak ettiğini bulmuş

3
0
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Mustafa Yağci:

Sen bizim psikolojimizi bozar ha iyiydi şu anda da milletin psikolojisini bozuyor

3
0
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HALİS ER:

SENİ DE MUTLU ETMEK NE KADAR ZORMUŞ BE KADIN

2
0
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