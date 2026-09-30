26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamada

26 yaş fark çok konuşulmuştu! Kaya Çilingiroğlu sevgilisiyle kutlamadaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kaya Çilingiroğlu, kendisinden 26 yaş küçük sevgilisi Aslım Kan'ın 37. yaş günü kutlamasına katıldı. İstanbul'daki gecede doğum günü pastasının üzerine ikilinin birlikte çekilmiş fotoğraflarının yerleştirilmesi gecenin dikkat çeken ayrıntısı oldu.
- Kaya Çilingiroğlu, 37. yaş gününü kutlayan Aslım Kan'ın İstanbul Gayrettepe'deki doğum günü kutlamasına katıldı.
- Aslım Kan için hazırlanan pastanın mumlarının arasına Kaya Çilingiroğlu ile çekilmiş fotoğrafları yerleştirildi.
- Kaya Çilingiroğlu ile Aslım Kan arasında 26 yaş fark bulunuyor.
Kaya Çilingiroğlu, bir süredir birlikte olduğu Aslım Kan'ın yeni yaşını kutladığı gecede sevgilisini yalnız bırakmadı. İstanbul'da düzenlenen doğum günü kutlamasına katılan Çilingiroğlu'nun Kan'la verdiği görüntüler kadar, gece için hazırlanan özel pasta da dikkat çekti.
37. YAŞINI BİRLİKTE KUTLADILAR
Aslım Kan, 37. yaş günü için İstanbul Gayrettepe'deki bir mekanda yakınlarıyla bir araya geldi. Kutlamaya 63 yaşındaki Kaya Çilingiroğlu da katıldı. Geceden objektiflere yansıyan karelerde çiftin samimi halleri öne çıktı.
PASTALARINI KENDİ FOTOĞRAFLARI SÜSLEDİ
Doğum günü gecesinin en dikkat çeken ayrıntılarından biri Aslım Kan için hazırlanan pasta oldu. Pastanın üzerindeki mumların arasına Kaya Çilingiroğlu ile Aslım Kan'ın birlikte çekilmiş fotoğrafları yerleştirildi.
ARALARINDA 26 YAŞ VAR
Kaya Çilingiroğlu ile Aslım Kan'ın arasındaki 26 yaşlık fark daha önce de magazin gündemine taşınmıştı. Çift, yaz aylarında Çeşme'de birlikte görüntülenmiş, Çilingiroğlu kendisine yöneltilen yaş farkı sorusunu yanıtsız bırakmıştı.
DAHA ÖNCEKİ EVLİLİK AÇIKLAMARI HALA AKILLARDA
Çilingiroğlu daha önce evlilik ihtimaline ilişkin sorular üzerine düğün maliyetlerine dikkat çekmiş ve 3 milyon TL'yi bulması halinde evliliği düşünebileceğini esprili bir dille ifade etmişti.