Selin vurduğu Rize için kritik uyarı: Dere yataklarına yaklaşmayın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Doğu Karadeniz'de Rize başta olmak üzere Artvin, Giresun ve Trabzon illeri için 'sarı' kodlu uyarısı sonrası şiddetli yağış önceki gün etkili oldu. Rize'de2 gün süren sağanakla metrekareye 350 kilogramı aşkın yağış düştü.

RİZE'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU

Sağanak nedeniyle Rize'de bazı derelerin su seviyeleri ve debisi yükselince taşkın, sel ve heyelanlar meydana geldi. Dere kıyısındaki bazı boş bungalovlar sele kapıldı. Ardeşen-Çamlıhemşin kara yolu Şenyamaç köyü mevkisindeki köprü, su seviyesinin yükselmesi sonucu çökünce ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası yolunda ulaşım durdu.

YOLLAR ULAŞIMA AÇILDI

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesi Deremezra köyü mevkisinde dere ıslah ve yol çalışması sırasında 2 iş makinesi ile 1 kamyon sele kapılıp, devrildi. Operatörler, kamyon şoförü ve şantiyede çalışan işçilerin, bölgede yağış uyarıları sonrası çalışmalarına ara vermesi olası faciayı önledi.

Kent genelinde sel, taşkın ve heyelan nedeniyle ulaşıma kapanan yollarda, İl Özel İdaresi, DSİ ve Karayolları ekipleri de iş makineleriyle menfez temizleme ve heyelan temizleme çalışması başlattı. Yaklaşık 1500 personelin görev aldığı çalışmalarda 32 köy yolu yeniden ulaşıma açıldı. Şiddetli yağışlar sonrasında oluşan heyelan ve seller sonrasında ulaşıma kapanan Çamlıhemşin-Ayder karayolu 3. gününde ulaşıma açıldı.

"DERE YATAKLARINA YAKLAŞMAYIN" UYARISI

Çamlıhemşin ilçesinde sürdürülen yol açma çalışmalarını inceleyen Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, önemli bir uyarıda bulundu. Balta, yağışların durmasına karşın dere yataklarındaki su miktarının yüksek olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Dere yataklarındaki akış henüz durmadı. Seviye düşmüş olmasına rağmen, şu an dere yataklarında halen daha akışa geçen su miktarı tehlikeli boyutta. Bu manada vatandaşlarımıza uyarımız, vatandaşlarımız lütfen dere yataklarına yaklaşmasın. Görevi olmadığı işlerde dere yataklarında, yani kendi böyle bir resmi görevi yoksa oralara yakın mesafelerde durup kendi canını tehlikeye atmasın diyoruz."

Kaynak: AA