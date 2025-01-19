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Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı: Darp ettikleri adamı kaçırdılar

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Diyarbakır'da biri silahlı 4 şüpheli, akaryakıt istasyonunda, husumetlileri olan kişiyi kaçırdı, engel olmak isteyen bir kişiye de tüfekle ateş açtı.

Akşam saatlerinde meydana gelen olay, Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda yaşandı.

AKARYAKIT İSTASYONUNDAN ADAM KAÇIRDILAR

İddiaya göre, biri pompalı tüfekli 4 kişi, daha önce aralarında husumet bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişiyi darp ederek, kaçırmaya çalıştı. Bu sırada olayı görerek tarafları ayırmak için yanlarına gelen bir kişiye, gruptakilerden biri pompalı tüfekle ateş açtı. Silahlı kişi, daha sonra geri dönerek boş kartuşu alarak uzaklaştı. Olay anı, akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı: Darp ettikleri adamı kaçırdılar

30 DAKİKADA YAKALANDILAR

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, iş yeri ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceledi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmada, 4 şüphelinin kimliği belirlendi. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaçırdığı kişi ise kurtarılarak ifadesinin alınması için emniyete götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı: Darp ettikleri adamı kaçırdılar

Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı: Darp ettikleri adamı kaçırdılar

Şehir eşkıyaları akaryakıt istasyonunda dehşet saçtı: Darp ettikleri adamı kaçırdılar
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıbülent iyigün:

umarım serbest bırakmazlar bunlar dünyamızı kirleten insani duyguları olmayan zalimler..

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