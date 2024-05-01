Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı

CHP ve DİSK'in Taksim'e yürüyüşe geçmesi sonrası İstanbul Valiliği'nin yasak kararıyla Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'nin altına polis ekipleri tarafından barikat kurulmuştu.

KEMERİ AŞIP TAKSİM'E GEÇMEK İSTEDİLER

Aralarında çok sayıda sivil toplum örgütünün de bulunduğu kalabalık gruplar Saraçhane'den geçerek Taksim'e doğru yürüyüş yapmak istediğinde ise polis müdahalesiyle karşılaştı.

CANLI YAYINDA ARBEDE YAŞANDI

Barikatı aşıp geçmeye çalışan gruplara polis sert müdahalede bulunurken, canlı yayına da yansıyan görüntülerde kalabalık ile emniyet mensupları arasında arbede yaşandığı görüldü.

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