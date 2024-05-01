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Saraçhane'de arbede! Polis Taksim yürüyüşüne izin vermedi, ortalık karıştı

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Saraçhane'de grupların Taksim'e yürüyüşüne izin verilmezken, polis ve kalabalık gruplar arasında arbede yaşanıyor. Bozdoğan Kemeri'nin altındaki polis barikatını aşarak Taksim Meydanı'na doğru yürümek isteyen gruplara emniyet mensupları tarafından izin verilmiyor.

CHP ve DİSK'in Taksim'e yürüyüşe geçmesi sonrası İstanbul Valiliği'nin yasak kararıyla Saraçhane'deki Bozdoğan Kemeri'nin altına polis ekipleri tarafından barikat kurulmuştu.

KEMERİ AŞIP TAKSİM'E GEÇMEK İSTEDİLER

Aralarında çok sayıda sivil toplum örgütünün de bulunduğu kalabalık gruplar Saraçhane'den geçerek Taksim'e doğru yürüyüş yapmak istediğinde ise polis müdahalesiyle karşılaştı.

CANLI YAYINDA ARBEDE YAŞANDI

Barikatı aşıp geçmeye çalışan gruplara polis sert müdahalede bulunurken, canlı yayına da yansıyan görüntülerde kalabalık ile emniyet mensupları arasında arbede yaşandığı görüldü.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa

Taksim 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Necattin Dursun Şan:

devlet uyarıyor ama dinleyen yok

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Ne Demeli:

Kutlama sana gösterilen yerde de rahatça yapılmıyor mu bu inat niye yıllardır anlsmakta zorluk çekiyorum.

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