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Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem: Maddeden manaya projesi başlıyor

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Liman Ayık Yaşam Derneği, alkol ve madde bağımlılığıyla mücadelede işbirliği yapacak. Yeni merkezde yatarak tedavi imkanı sunulacak ve madde bağımlıları hobi ve mesleki faaliyetlere yönlendirilerek sosyal hayata uyumları sağlanacak. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, bağımlılıkla mücadele konusuna önem verdiklerini ve "Maddeden manaya" geçiş sürecini Şanlıurfa'da başlattıklarını belirtti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar Liman Ayık Yaşam Derneği ile Şanlıurfa için bir protokole imza attı. Protokol kapsamında Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele edilecek. Mülkiyetinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinde olduğu Eyyübiye Belediyesi'nin ek hizmet binası olarak kullandığı tarihi taş bina Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadelede yeni bir merkez olacak.

"MADDEDEN MANAYA GEÇİŞ SÜRECİNİ ŞANLIURFA'DA BAŞLATTIK"

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadele konusuna ayrı bir önem verdiklerini ifade eden Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele konusuna önem verdiklerinin altını çizen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, "Bağımlılıkla mücadele önem verdiğimiz konuların ilk sırasında bulunuyor. İstanbul'da Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanışma fırsatını bulduk. Valiliğimizin de destekleriyle derneği oluşturduk. Şehri imar etmek kadar belki ondan çok daha önemlisi bir neslin imarıdır. Maalesef günümüzde neslimiz çok ciddi sıkıntılar yaşıyor. Bilimsel ve modern tıbbın da imkânlarından faydalanarak maddeden manaya geçiş sürecini Şanlıurfa'da başlattık. Bu konuda iyi neticeler alacağımıza inanıyorum. Bir gencimizin hayatının kurtulması toplum ve bizim için son derece önemlidir. Mekân konusunda Eyyübiye Belediyesi'nin kullanmış olduğu, mülkiyetinin Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine ait olduğu yerin tahsisini yaptık. Bu konuda Eyyübiye Belediye Başkanımız Mehmet Kuş'a da teşekkür ediyorum." dedi.

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem: Maddeden manaya projesi başlıyor

"BAĞIMLILIKLA ETKİN BİR MÜCADELE YÜRÜTECEĞİZ"

Liman Ayık Yaşam Derneği Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Hakan Yalman ise konuşmasında Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a katkılarından dolayı teşekkür ederek Şanlıurfa'da bağımlılıkla mücadele konusunda önemli işler, hayırlı işlere imza atma gayreti ile çalışacaklarını kaydetti.

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem: Maddeden manaya projesi başlıyor

GENÇLER ÜMİTSİZLİĞE KAPILMASIN

Daha önce madde bağımlısı olan ve Liman Ayık Yaşam Derneği ile tanıştıktan sonra bu alışkanlıklarından vazgeçen gençler de yaşadıkları anları anlatarak gençlerin madde bağımlılığından kurtulmasının mümkün olduğunu yeter ki umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini aktardılar.

Şanlıurfa'da uyuşturucuyla mücadelede yeni dönem: Maddeden manaya projesi başlıyor

Kaynak: Haberler.com / Eymen Dursun - 3.Sayfa

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa 3.Sayfa Sağlık Toplum Yaşam Haberler

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Yorumlar (2)

Buğra Er:

İşte yeniden refah partisi farkı ve işte fatih erbakan farkı

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Hep Hiçlik miş:

MANA önemli ancak MANTIK galiba MANA dan daha yetkilidir ve etkilidir. Hiçlik'de MANA bulunamaz çünkü yok veya olmayabilir "MANA" nın anlamına bağlı olarak. Ancak MANTIK olarak bilinen kavram Hiçliği açıklayabilir galiba. MANA kelimesindeki problem.. insanlar isteklerine göre ANLAM ekleyebilir MANA ya. Bence "Mana" dan daha yukarı çıkıp .. MANTIK a.. sığınmalıyız. MANTIK ile işlem yapmalıyız. MANA da problemler söz konusu olabilir çünkü farklı varlıklar.. farklı görüşlere sahipdirler olabilir.

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