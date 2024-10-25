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Şanlıurfa'da can pazarı: Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular

Şanlıurfa'da can pazarı: Binanın 3. katından aşağı atlayarak kurtuldular
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında, balkonda mahsur kalan genç bir kız ve küçük bir çocuk, çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Yangının elektrik kontağından çıktığı ve kısa sürede tüm evi sardığı belirtildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, genç kız ve çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. O anlar ise vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangında balkonda mahsur kalan genç kız ve çocuk battaniyeye atlayarak kurtuldu, o anlar kamerada

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, bir apartmanda elektrik kontağından çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın sırasında balkonda mahsur kalan genç bir kız ve küçük bir çocuk, çevredeki vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. O anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki 6 katlı bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, binanın 3'üncü katında elektrik kontağından kaynaklanan yangın çıktı. Kısa sürede tüm evi saran alevler, bir genç kız ve çocuğun balkonda mahsur kalmasına neden oldu. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ancak itfaiye ekipleri gelmeden önce dumandan etkilenen ismi öğrenilemeyen genç kız ve çocuk, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. Genç kız ve çocuğun yangından kaçmak için balkondan atlayışları çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, kurtarılan iki kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

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