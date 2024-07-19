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Son anları güvenlik kamerasında! Alabora olan teknedeki balıkçıların cansız bedeni bulundu

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Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balığa çıktıkları teknelerinin alabora olması sonucu suda kaybolan iki kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cansız bedenlerine ulaşılan kişilerin son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı. Şahısların son görüntüleri de güvenlik kamerasına yansıdı.

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde balığa çıktıkları gölde tekneleri alabora olunca suda kaybolan 2 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Balıkçıların son görüntüleri güvenlik kamerasına yansıdı.

Son anları güvenlik kamerasında! Alabora olan teknedeki balıkçıların cansız bedeni bulundu

TEKNE ALABORA OLDU

Olay, saat 14.00 sıralarında 19 Mayıs ilçesi Yörükler mevkisinde bulunan Ulugöl'de meydana geldi. Yörükler Su Ürünleri Kooperatifinden tekne ile balığa çıkan Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul, bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle teknenin alabora olması suya düşerek kayboldu. Olayı gören diğer balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Son anları güvenlik kamerasında! Alabora olan teknedeki balıkçıların cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENLERİ BULUNDU

Olay yerine sağlık, jandarma Arama Kurtarma (JAK), Polis Su Altı Arama ve Kurtarma ve AFAD ve Büyükşehir Belediyesi arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri dron ile gölde arama çalışması yaptı ancak şahıslara ulaşamadı. Göle açılan ekipler, kaybolan iki kişiyi bulmak için çalışma başlattı. Ekipler ilk önce Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul'un elbiselilerini ve cep telefonlarını alabora olan kayıkların yakında suyun kenarında karada buldu. Çalışmalarını sürdüren ekipler ilk önce Mehmet Erdinli'nin cesedine ulaştı. Bir süre sonra da Hayrettin Ertuğrul'un cansız bedeni sudan çıkartıldı. Sudan çıkartılan 2 kişinin cenazesi 19 Mayıs Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Son anları güvenlik kamerasında! Alabora olan teknedeki balıkçıların cansız bedeni bulundu

SON ANLARI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Gölde kayıkları alabora olan ve hayatlarını kaybeden Mehmet Erdinli ve Hayrettin Ertuğrul'un kayıkla göle açılma anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Son anları güvenlik kamerasında! Alabora olan teknedeki balıkçıların cansız bedeni bulundu

Yörükler Mahallesi Muhtarı Veli Aydın, "Saat 14.00 gibi buraya geliyorlar. İkisi de kooperatifin üyeleri. Buradan ikisi göle çıkıyorlar. Daha sonra burada olan arkadaşları saat 16.00 gibi haber yok. Beni aradılar, ben de başkanı aradım. Daha sonra jandarmaya haber verdik. Yıllardan beri burada balıkçılık yapıyorlar" dedi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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