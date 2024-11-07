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Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

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Narin Güran cinayeti soruşturmasında 1 numaralı şüpheli olan tutuklu amca Salim Güran ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkeme başkanı, Nevzat Bahtiyar'ın, "Salim Güran'la Narin'in annesiyle ilişkisi vardı." iddiasını amcaya sordu. Amca Salim Güran, "Ben Salim Güran'ım, kardeşime nasıl bunu yaparım. Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Nevzat Bahtiyar, artık anlat." yanıtını verdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 10 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ilk gününde ifade verme sırası 1 numaralı şüpheli amca Salim Güran'a geldi.

"YÜKSEL'LE ARAMDA İLİŞKİ YOK"

Mahkeme başkanı, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, "Narin'in annesi Yüksel ile Salim arasında ilişki vardı?" iddiasını Salim Güran'a sordu. Salim Güran, "Ben Salim Güran'ım, kardeşime nasıl bunu yaparım. Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Nevzat Bahtiyar, artık anlat." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının, "Nevzat bunları planlayacak kapasiteye sahip mi? Sadece sana iftira atar, Yüksel'e niye iftira atıyor?" sorusunu ise amca Güran, "Değil, ama televizyonda her şeyi izledi ve ayarladı. Kendini kurtarmak için. Ben 8 yaşındaki Narin'i, meleği, nasıl öldürürüm? şeklinde yanıtladı.

Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?Salim Güran

Narin Güran'ı öldürmediğini, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia eden Salim Güran, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde Nevzat'tan şüphelenmedin mi?" sorusuna, "Şüphelenmedim ama jandarma beni çağırdığında kimseyle sorunum olup olmadığını sordu, küçük bir sorun olarak Nevzat Bahtiyar demiştim." yanıtını verdi.

"ARİF'İN EVİNE HİÇ GİRMEDİM"

  • Mahkeme Başkanı: Arif'in evine hiç girdiniz mi?
  • Salim Güran: Arif'in evine hiç girmedim, evim yakın olduğu için baz gösterebilir.
  • Mahkeme Başkanı: Peki WhatsApp mesajlarını niye sildin?

"MESAJLARI KARDEŞİMİN MERMİLERİ YAKALANDIĞI İÇİN SİLDİM

  • Salim Güran: Kardeşimin 380 keleş mermisi yakalandı. Onu konuşuyorduk. Bu yüzden WhatsApp mesajlarını sildim.

  • Mahkeme Başkanı: Tanıkları yönlendirme yaptın mı?
  • Salim Güran: Hayır.
  • Mahkeme Başkanı: Whatsapp web'te 17.41'de Nevzat'tan arama var.
  • Salim Güran: Kesinlikle yok

İDDİANAMEDEKİ BAZ KAYITLARI

  • Mahkeme başkanı: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor? Sen neden Narin'in öldürüldüğü yere gece gittin?
  • Salim Güran: Gitmedim, bilmiyorum.

Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?Nevzat Bahtiyar

DNA İDDİASINI REDDETTİ

  • Kadın Savcı: DNA'yı kabul etmiyorsun, sana rapordan bir cümle söyleyeceğim: 'Araçtan çıkan DNA ile Narin'in olay günü kıyafetlerinden elde edilen DNA uyumlu.' Anlatabildim mi bu cümlenin derinliğini?"
  • Salim Güran: Yok öyle bir şey.
  • Hakim : Arabanda DNA çıktı.
  • Salim: Arabanın kapısı bozuk, herkesin çocuğu arabaya biniyor.
  • Hakim: Arabanın şoför koltuğunda var Nevzat dedi ya Narin'in ağzından köpük çıkıyor dedi
  • O köpük arabaya senin elinden bulaşmış olabilir mi
  • Salim: Kesinlikle hayır. Benim petrol istasyonunda da battaniye içinde Narin'in naaşını taşıdığım söylendi ama asılsız çıktı.

"ENES İLE KIZIM ARASINDA İLİŞKİ YOK"

  • Hakim: HTS analiz raporuna göre sen 15:25'te Arif Güran'ın evindesin
  • Salim Güran: Ben o sırada evdeydim.
  • Hakim: Sen o saatte tarlada olduğunu söyledin.
  • Salim Güran: Ben o sırada evdeyim
  • Hakim: 15:38 Nevzat ile konuşmuşsun.
  • Salim: Hatırlamıyorum.
  • Hakim: Enes ile kızın arasında ilişki var mı?
  • Salim: Kesinlikle hayır benim de ilişkim yok abime böyle namussuzluk yapmam Nevzat erkek gibi söyle bana bakarak Narin'i öldürdüğünü söyle
  • Hakim: O öldürmediğini söylüyor.
  • Salim: Çıksın söylesin
Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarımurat özkan:

Nesin ya ga.vat el kadar çocuğu neden öldürdünüz o zaman

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Haber YorumlarıSogun Nn:

evet öylesin

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Haber YorumlarıFurkan inci:

bu ulkede kac tane cocuk öldü bu niye gozumuze sokuluyor

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Haber YorumlarıBuğra Er:

1 numaralı ga. Vat sın nam. Suzsun 1 numaralı go. Dossun

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Haber YorumlarıOrhan YARIMCALI:

Hem bu dünyanızı hem ahiretinizi yaktınız.O küçük çoçuğun cezası kısasa kısastır.Bu dünyada maddi gücünüzle kurtulabilirsiniz ama öbür tarafta cehennemliksiniz

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Haber YorumlarıBanu Çelik:

Adam neyi anlatsın. Telefon açıp sen çağırmışsın. Bence sen anlat

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Haber YorumlarıCihat Demir:

Namussuzlar senim yanında namuslu kalır it oğlu

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Haber YorumlarıMevlüt Duman:

Nevzat bu kompleks ilişkiyi ayarlayacak kapasiteye sahip değil. Bu aileyi dışarıdan birisi yönlendiriyor ve çok akıllı. Melek olan yavru umurlarında değil. Dertleri kendilerini kurtarmak.

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Haber YorumlarıEmir Güler:

SAMANLIK ???

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Haber YorumlarıDuygu Çangır:

BİR DE SORUYOR EVET ÖYLESİN YAV BUNLARA SORU SORMAK BİLE BÜYÜK SAÇMALIK BÜTÜN KÖYÜ ÖRGÜTLEYEN BU NAMUSSUZ ZATEN PETROLDEKİ ADAM NASIL GELİP GİTTİĞİNİ ANLATTI YAZIŞMALARI ÇIKTI KİMİ ARADIĞI MESAJLAŞTIĞI ORTADA HANGİ SUÇ ÇIKIP BEN YAPTIM DEMİŞ ÖYLE DİREKT HEY ALLAHIM YA!

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