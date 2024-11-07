Salim Güran: Kardeşime bunu nasıl yaparım, ben namussuz muyum?

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde öldürüldükten 10 gün sonra cansız bedeni dere yatağında çuval içerisinde bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine yönelik yürütülen soruşturmada tutuklu sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmanın ilk gününde ifade verme sırası 1 numaralı şüpheli amca Salim Güran'a geldi.

"YÜKSEL'LE ARAMDA İLİŞKİ YOK"

Mahkeme başkanı, itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın, "Narin'in annesi Yüksel ile Salim arasında ilişki vardı?" iddiasını Salim Güran'a sordu. Salim Güran, "Ben Salim Güran'ım, kardeşime nasıl bunu yaparım. Ben alçak mıyım? Namussuz muyum? Nevzat Bahtiyar, artık anlat." yanıtını verdi.

Mahkeme başkanının, "Nevzat bunları planlayacak kapasiteye sahip mi? Sadece sana iftira atar, Yüksel'e niye iftira atıyor?" sorusunu ise amca Güran, "Değil, ama televizyonda her şeyi izledi ve ayarladı. Kendini kurtarmak için. Ben 8 yaşındaki Narin'i, meleği, nasıl öldürürüm? şeklinde yanıtladı.

Salim Güran

Narin Güran'ı öldürmediğini, kimin öldürdüğünü de bilmediğini iddia eden Salim Güran, "Yaklaşık 15-20 gün içerisinde Nevzat'tan şüphelenmedin mi?" sorusuna, "Şüphelenmedim ama jandarma beni çağırdığında kimseyle sorunum olup olmadığını sordu, küçük bir sorun olarak Nevzat Bahtiyar demiştim." yanıtını verdi.

"ARİF'İN EVİNE HİÇ GİRMEDİM"

Mahkeme Başkanı: Arif'in evine hiç girdiniz mi?

Salim Güran: Arif'in evine hiç girmedim, evim yakın olduğu için baz gösterebilir.

Mahkeme Başkanı: Peki WhatsApp mesajlarını niye sildin?

"MESAJLARI KARDEŞİMİN MERMİLERİ YAKALANDIĞI İÇİN SİLDİM

Salim Güran: Kardeşimin 380 keleş mermisi yakalandı. Onu konuşuyorduk. Bu yüzden WhatsApp mesajlarını sildim.

Mahkeme Başkanı: Tanıkları yönlendirme yaptın mı?

Salim Güran: Hayır.

Mahkeme Başkanı: Whatsapp web'te 17.41'de Nevzat'tan arama var.

Salim Güran: Kesinlikle yok

İDDİANAMEDEKİ BAZ KAYITLARI

Mahkeme başkanı: Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı sana kumpas mı kuruyor? Sen neden Narin'in öldürüldüğü yere gece gittin?

Salim Güran: Gitmedim, bilmiyorum.

Nevzat Bahtiyar

DNA İDDİASINI REDDETTİ

Kadın Savcı: DNA'yı kabul etmiyorsun, sana rapordan bir cümle söyleyeceğim: 'Araçtan çıkan DNA ile Narin'in olay günü kıyafetlerinden elde edilen DNA uyumlu.' Anlatabildim mi bu cümlenin derinliğini?"

Salim Güran: Yok öyle bir şey.

Hakim : Arabanda DNA çıktı.

: Arabanda DNA çıktı. Salim: Arabanın kapısı bozuk, herkesin çocuğu arabaya biniyor.

Hakim: Arabanın şoför koltuğunda var Nevzat dedi ya Narin'in ağzından köpük çıkıyor dedi

O köpük arabaya senin elinden bulaşmış olabilir mi

Salim: Kesinlikle hayır. Benim petrol istasyonunda da battaniye içinde Narin'in naaşını taşıdığım söylendi ama asılsız çıktı.

"ENES İLE KIZIM ARASINDA İLİŞKİ YOK"