Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi
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Sakarya'da 24 saatten fazladır süren orman yangını, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine sıçradı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahale ediyor. Yangının çevre yerleşim yerlerine yaklaşması sebebiyle 20'ye yakın yerleşim yerinde vatandaşlar tahliye edildi. Alevlerle mücadeleye TSK da destek veriyor.

Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, Bilecik'in Gölpazarı ilçesine ulaştı. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

KRİZ MERKEZİ KURULDU

Orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede 'Kriz Merkezi' kuruldu.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

BİLECİK'TE 7 KÖY BOŞALTILDI

Alevler sonucunda Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi'nde 73 vatandaş, 7 küçükbaş ve 76 büyükbaş hayvan, Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahalles'inde 27 vatandaş, 10 küçükbaş ve 107 büyükbaş hayvan, Alıç köyü ve bu köye bağlı Akçaözü ve Elmümin mahallelerinde 46 vatandaş, 307 küçükbaş ve 52 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Ormancılar Mahallesi 1 vatandaş ve 25 büyükbaş hayvan, Akçakavak köyü 70 vatandaş, 150 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Muratlar Mahallesi'nde 30 vatandaş, 65 küçükbaş ve 79 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahallelerinde 105 vatandaş, 165 küçükbaş ve 302 büyükbaş hayvan, Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan, Kümbet köyüne bağlı Dumanlar Mahallesi'nde 5 vatandaş, 43 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

Vali Faik Oktay Sözer, yangının başladığı ilk andan bu yana süreci anbean takip ederken, bölgede kriz merkezi kurulduğu anlatarak, "7 köy ve 10 bağlı olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edilmiş, 762 küçükbaş hayvan ve 709 büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar evlerinden uzakta güvenli bölgede beklemektedir" dedi.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

SAKARYA'DA DA 2 MAHALLE BOŞALTILDI

Alevlerin kontrol altına alınması için tüm birimlerin seferber olduğu olayda yangın çevre yerleşim yerlerine yaklaşması sebebi ile Sakarya Valiliği tarafından tedbir amaçlı Aydınlar ve Çamlık mahallelerinde vatandaşları tahliye etti. Saatlerdir süren yangın dron ile havadan görüntülendi.

MSB'DEN ÇALIŞMALARA DESTEK

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), orman yangınlarını söndürme çalışmalarına, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterle destek sağlıyor.

Sakarya'daki orman yangını Bilecik'e sıçradı! Köyler boşaltıldı, asker sahaya indi

Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (18)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Antalya yangınında evimiz, köyümüz yanmıştı. Allah o acıları bir daha yaşatmasın. Maalesef yangın konusunda orman işletme ve söndürme ekipleri çoğunlukla bilgisiz ve kriz anını yönetemeyen kişilerdi. Sahillere çöreklenmek için yangını çıkaran ve yayılmasını isteyen büyükbaşlar gibi kötü niyetli değillerdi. Ama köylülerin ağaçları keserek yangına set oluşturulmasına bile engel olmuşlardı. Km.lerce alan yanarken izlediler çünkü bir tane bile ağaç motorları yoktu, ağaç kesmeyi bilmiyorlardı.

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Haber YorumlarıRıdvan Doğan:

Hiçbirseye sahip çıkamıyoruz, koruyamiyoruz.. Şans eseri yaşıyoruz..

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Haber YorumlarıPECER YA:

Allah beterinden korusun

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Haber YorumlarıJosef Mengele:

Yanginlarin yüzde 90 insan eliyle oluyor cok bilincsiz insaniz

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Haber YorumlarıSoner tekin:

anlamıyorum Avrupa'nın heryeri orman bir yangin çıkmıyor

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