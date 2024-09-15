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Sakarya'daki facia anbean güvenlik kamerasında! Fabrika cephanelik gibi patlamış

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Sakarya'nın Hendek ilçesinde makarna fabrikasında medyana gelen patlamanın anbean kaydedildiği görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde fabrikanın adeta bir cephanelik gibi patladığı görülüyor.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı! Cephanelik gibi

6'SI AĞIR 28 İŞÇİ YARALI

Bugün saat 13.20 sıralarında Anadolu Otoyolu Hendek gişeleri mevkisinde faaliyet gösteren makarna fabrikasındaki yem silolarının bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından yangın çıktı. Korkunç olayda 6'sı ağır 28 işçi yaralandı.

SAKARYA VALİSİ KARADENİZ: YARALILARDAN 2'Sİ ENTÜBE DURUMDA

Sakarya Valisi Yaşar Karadeniz, Hendek'te makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaralı sayısının 28 olduğunu açıkladı. Hastanede tedavi gören işçileri ziyaret ettikten sonra yeniden patlamanın yaşandığı fabrikaya gelen Vali Karadeniz, "28 yaralımız var. 6'sının durumu ağır. Hastalara acil şifalar diliyoruz. Patlamanın nedeniyle ilgili henüz net bir şey söyleyemiyorum. Değirmenler bölümünde çıktığı düşünülüyor" dedi. 2 yaralının entübe edildiği ifade edildi.

Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı! Cephanelik gibi

BELEDİYE BAŞKANI ALEMDAR: MAHSUR KALAN OLMADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar "Şu anda patlama ile ilgili net bir şey yok. Güçlü bir patlama olmuş. Ciddi bir yaralanma şimdilik yok. Mahsur kalan olmadığını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı! Cephanelik gibi

ADALET BAKANI TUNÇ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sakarya'da bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturmanın başlatıldığını bildirdi. Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada yaralananlara acil şifa diledi. Patlama sonrası çıkan yangının söndürülmesi ve yaralıların tedavisi için gerekli çalışmaların sürdürüldüğünü aktaran Tunç, "Patlamanın nedeni ve sorumluların tespiti için Hendek Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır." ifadelerini kullandı.

MAKARNA FABRİKASINDAKİ PATLAMA ANI ORTAYA ÇIKTI

Sakarya'nın Hendek ilçesinde faaliyet gösteren makarna fabrikasında meydana gelen patlama anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Facia anlarının anbean güvenlik kamerasına kaydedildiği görüntülerde fabrikanın adeta cephanelik gibi patladığı görülüyor.

Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı! Cephanelik gibi

Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı! Cephanelik gibi

Sakarya'daki fabrikanın patlama anı ortaya çıktı! Cephanelik gibi

Kaynak: Haberler.com / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa

Güvenlik Kamerası 3-sayfa Sakarya Hendek Güncel Yaşam Medya

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Yorumlar (3)

Emre null:

hayatımız tehlikelerle dolu güzel kardeşlerim besmele ile dua ile isyerinizi açın arabanızı çalıştırin isyerinize evinize arabanıza bol bol ALLAH im sen işyerimizi bizi koru falan yazın Dini levhalar ayetel Kursi ler asın küfürlü konuşmayın ahlakli olun ki yuce ALLAH bizi korusun koruma ihtimali artsin insan 1 saniye sonrasını bilemez ama Allah bildiği iicn bizi koruyabilir Kurtuluş ISLAM DA

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Berjeri aşireti:

Hani ülkede fabrika yoktu

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Halit:

patlayan buğday tozudur yıllar önce yine bir buğday silosunda olmuştu

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