Serinlemek için girdiği Fırtına deresinde boğularak can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serinlemek için girdiği Fırtına deresinde boğularak can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Rize'de serinlemek için girdiği Fırtına Deresinde boğularak hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı. 21 yaşındaki Gökmen Dedecan'ın kuvvetli akıntı arasında yüzdüğü görülüyor.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde bulunan Fırtına Deresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ardeşen ilçesindeki Fırtına Deresine giren 21 yaşındaki Gökmen Dedecan, derede akıntıyla beraber bir süre sürüklendikten sonra orada bulunan rafting tesisi görevlileri tarafından dereden çıkartıldı. Derede boğulma tehlikesi geçiren gencin ilk müdahalesi dereden kurtaran tesis görevlileri tarafından yapıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri genci ambulans ile hastaneye götürdü. Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Dedecan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybeden gencin dereye girme anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Serinlemek için girdiği Fırtına deresinde boğularak can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Serinlemek için girdiği Fırtına deresinde boğularak can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı

Serinlemek için girdiği Fırtına deresinde boğularak can veren gencin son görüntüleri ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ardeşen Fırtına Rize 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title