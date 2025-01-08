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Restoran tuvaletinde ölen kadın, iki gün sonra bulundu

Restoran tuvaletinde ölen kadın, iki gün sonra bulundu
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Birleşik Krallık'ta yaşanan bir olay, bir ailenin hayatını karanlığa sürükledi. 47 yaşındaki Sabrina Lyttle, Blackpool'daki Gurkha Restoran'ın tuvaletinde iki gün boyunca ölü halde bulundu. Olayın asıl şoke edici yanı, annesinin yaptığı açıklamayla ortaya çıktı. 68 yaşındaki anne Christine, kızının 28 Kasım

Birleşik Krallık'ta yaşanan olay, bir ailenin hayatını karanlığa sürükledi. 47 yaşındaki Sabrina Lyttle, Blackpool'daki Gurkha Restoran'ın tuvaletinde iki gün boyunca ölü halde kaldıktan sonra bulundu.

Lancashire Polis Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sabrina'nın cansız bedeni 30 Kasım Cumartesi günü saat 13:00 civarında keşfedildi. Ancak olayın asıl şoke edici yanı, annesinin yaptığı açıklamayla ortaya çıktı.

68 yaşındaki anne Christine, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kızım 28 Kasım Perşembe günü tuvaleti kullanmak için restorana girdi. Maalesef bedeni Cumartesi öğleden sonrasına kadar fark edilmedi" dedi.

Olayla ilgili konuşan polis sözcüsü, "Waterloo Caddesi'ndeki adresten ani ölüm ihbarı aldık. Ekiplerimiz olay yerine geldiğinde 40'lı yaşlarda bir kadının cansız bedeniyle karşılaştı. Ölümde şüpheli bir durum görülmedi" açıklamasında bulundu.

Sabrina'nın kızı Jade, annesinin ölümünün ardından yürek burkan bir mesaj paylaştı: "Zeki, neşeli ve iyi kalpli bir insandın. Bana her zaman 'İyi geceler Allah'a emanet ol bebeğim, seni hayat kadar seviyorum' derdin. Kalbimde doldurulamaz bir boşluk bıraktın."

Ölüm nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili adli soruşturma 3 Nisan Perşembe günü Blackpool Belediye Binası'nda gerçekleştirilecek. Ailenin cenaze masrafları için başlattığı yardım kampanyasında şu ana kadar 1.330 sterlin toplandı.

Çin, Hint ve Tayland mutfaklarından yemekler sunan Gurkha Restoran'daki bu trajik olay, halka açık tuvaletlerin düzenli kontrolü konusundaki eksiklikleri de gündeme getirdi. Yerel yetkililer, benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınacağını belirtti.

Restoran tuvaletinde ölen kadın, iki gün sonra bulundu

Restoran tuvaletinde ölen kadın, iki gün sonra bulundu

Restoran tuvaletinde ölen kadın, iki gün sonra bulundu

Kaynak: Haberler.com / Abdullah Teymur - 3.Sayfa
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